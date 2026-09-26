In Vietnam tragen Väter ihre Kinder in Plastiktüten über den Fluss zur Schule

Mit Beginn der Regenzeit in Vietnam wird der Schulweg für Schüler zu einer ernsten Herausforderung. Im Dorf Huoi Ha sind Eltern jedoch gezwungen, eine ungewöhnliche Methode anzuwenden, um ihre Kinder zur Schule zu bringen.

Es zeigt sich, dass während der Regenzeit der Wasserstand des Nam-Chim-Flusses stark ansteigt und die Strömung zunimmt. Unter diesen Bedingungen wird das Überqueren der einfachen Bambusbrücke für die Kinder zu gefährlich.

Aus diesem Grund stecken die Väter des Dorfes ihre Kinder in große Plastiktüten und tragen sie auf die andere Seite des Flusses. Auf diese Weise bleiben die Kleidung der Kinder trocken und sie erreichen die Schule unversehrt.

Es wird berichtet, dass insbesondere während der Regenzeit täglich mehr als 50 Schüler diese Methode nutzen.

Obwohl diese Methode den Dorfbewohnern ermöglicht, den Schulbesuch fortzusetzen, bleibt der Weg aufgrund des Wasserstands und der starken Strömung weiterhin gefährlich.