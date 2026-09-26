Auf den Sportstätten Japans, wo die besten Athleten des Kontinents an den Asienspielen teilnehmen, ist die erste Woche — die Wettkämpfe des siebten Tages — vollständig abgeschlossen. Die usbekische Sportdelegation zeigt bei diesem Wettbewerb hohe Beständigkeit und Können und festigt ihren Platz unter den vier besten Nationen Asiens in der Gesamtwertung. Nach sieben Tagen intensiver Wettkämpfe haben unsere Landsleute insgesamt 34 Medaillen — 8 Gold, 17 Silber und 9 Bronze auf ihrem Konto.

Die oberen Plätze der Wettbewerbstabelle werden traditionell von den Sportgiganten des Kontinents belegt: China (107 Gold), Gastgeber Japan (31 Gold) sowie Südkorea (16 Gold). Usbekistan belegt den darauf folgenden, hervorragenden 4. Platz und lässt damit seinen Hauptkonkurrenten in der Region, Kasachstan (8 Gold, 8 Silber), sowie Thailand weiterhin hinter sich.

«34 Medaillen, Platz 4 und die Verfolgung des Spitzentrios»: Die 5 wichtigsten Punkte des 7. Tages

Die wichtigsten Fakten aus der offiziellen Medaillenbilanz nach dem 7. Tag der Asienspiele:

Usbekistan fest auf Platz 4: Unsere Delegation liegt mit 8 Goldmedaillen in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz des Kontinents;

Gesamtzahl der Medaillen erreicht 34: Unsere Landsleute haben 8 Gold-, 17 Silber- und 9 Bronzemedaillen gewonnen;

Qualitativer Vorsprung vor Kasachstan: Obwohl Kasachstan ebenfalls 8 Goldmedaillen hat, belegt Usbekistan aufgrund der höheren Anzahl an Silbermedaillen (17 gegenüber 8) den 4. Platz;

Chinas Rekordvorsprung: Die Vertreter aus Peking sind mit 107 Goldmedaillen und insgesamt 176 Medaillen der absolute Spitzenreiter;

Neue Finals stehen bevor: Vor den entscheidenden Kämpfen im Boxen, in den Kampfsportarten und den Mannschaftssportarten hat Usbekistan eine große Chance, den Platz unter den Top 4 zu halten.

Asienspiele: Medaillenspiegel der TOP-10 Länder nach dem 7. Tag

Vergleich der offiziellen Wettbewerbstabelle und der Ergebnisse der Nationalmannschaften:

Rang Land / Nationalmannschaft Gold Silber Bronze Gesamtzahl der Medaillen 1 China (Volksrepublik China) 107 41 28 176 2 Japan (Japan) 31 49 49 129 3 Südkorea (Republik Korea) 16 21 36 73 4 USBEKISTAN (Usbekistan) 8 17 9 34 5 Kasachstan (Kasachstan) 8 8 19 35 6 Thailand (Thailand) 8 7 9 24 7 Iran (IR Iran) 7 14 7 28 8 Bahrain (Bahrain) 7 2 2 11 9 DVRK (Nordkorea) 5 5 4 14 10 Indien (Indien) 4 12 14 30

Sportanalyse: Warum ist Usbekistans 4. Platz ein großer strategischer Erfolg?

Fazit internationaler Sportexperten und Analysten:

«Silberreserve und Qualitätsvorsprung»: Die 17 Silbermedaillen auf dem Konto Usbekistans zeigen, dass unsere Athleten in sehr vielen Disziplinen das Finale erreicht haben; genau dieser Unterschied bei den Silbermedaillen setzt uns vor Kasachstan (8 Silber) und Thailand (7 Silber);

Ein fester Schritt hinter den mächtigsten «Drei» Asiens: China, Japan und Südkorea gelten aufgrund ihrer Infrastruktur und Athletenzahl als Weltmarktführer; der 4. Platz direkt hinter ihnen ist Usbekistans klarer Beweis dafür, dass es zu einer der stärksten Sportnationen des Kontinents geworden ist;

Die «Goldreserven» vor uns: Die entscheidenden Kämpfe in unseren traditionell starken Sportarten wie Boxen, Taekwondo, Ringen und Gewichtheben beginnen erst; dies gibt unserer Delegation die Möglichkeit, die Anzahl der Goldmedaillen zu verdoppeln und den 4. Platz bis zum Ende des Wettbewerbs nicht mehr abzugeben.

Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation den 4. Platz bis zum Ende der Asienspiele erfolgreich halten kann, oder wird der Druck der verfolgenden Konkurrenten zunehmen? In welcher der kommenden Sportarten erwarten Sie die meisten Goldmedaillen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Fans, um unsere Athleten zu unterstützen!