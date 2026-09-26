Wird Manchester City seine vergangenen Titel und Trophäen verlieren

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Wird Manchester City seine vergangenen Titel und Trophäen verlieren

Trotz der bestätigten Verstöße gegen Finanzregeln ist es unwahrscheinlich, dass dem amtierenden Premier-League-Meister Manchester City die in den vergangenen Jahren gewonnenen historischen Trophäen aberkannt werden. Laut BBC Sport gibt es bei der Ligaführung und den Konkurrenzvereinen kaum Unterstützung für die Idee, Meisterschaften aus früheren Spielzeiten zu annullieren oder neu zu verteilen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntlich steckt die Fußballwelt in einer intensiven Debatte, nachdem sensationelle Berichte bekannt wurden, dass Manchester City in den meisten der 115 Anklagepunkte bezüglich der Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 für schuldig befunden wurde. Die acht großen Trophäen, die während dieser äußerst erfolgreichen Ära gewonnen wurden, haben Fragen darüber aufgeworfen, ob sie rechtmäßig errungen wurden.

Trotz zunehmender Forderungen in sozialen Medien nach rückwirkenden Maßnahmen gegen den Verein, einschließlich der Aberkennung von Titeln, wird innerhalb der Premier League angenommen, dass ein solcher Schritt das Gleichgewicht stören könnte. Experten sind der Meinung, dass eine solch drastische Maßnahme nicht nur die historische Integrität und kommerzielle Stabilität des Wettbewerbs untergraben, sondern auch Zweifel an den Leistungen anderer Teams in der Vergangenheit säen könnte.

Khaldoon Al Mubaraks Stellungnahme und die Position des Vereins

Vor dem Hintergrund der komplexen Situation behält die Führung von Manchester City ihre feste Haltung bei. In einem offenen Brief an die Fans weltweit betonte der Vorstandsvorsitzende Khaldoon Al Mubarak, dass sein Glaube an die Unschuld des Teams unverändert bleibe.

In seiner Ansprache erklärte Al Mubarak, dass die Verfahren mit der Premier League noch nicht abgeschlossen seien und der Verein nicht die Absicht habe, davon abzurücken, seine Unschuld zu beweisen. "Obwohl manche schnell mit ihren eigenen Schlussfolgerungen waren und es viel Lärm um uns herum gibt, hat sich nichts geändert", fügte der Vereinsvorsitzende hinzu.

Welche Strafen erwarten den Verein?

Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass das Team seine Trophäen behalten wird, besteht weiterhin das Risiko schwerwiegender Sanktionen durch eine unabhängige Disziplinarkommission. Die abschließenden Anhörungen zur Festlegung der endgültigen Strafe haben noch nicht stattgefunden, und gemäß dem Reglement hat die Kommission das Recht, die ihrer Ansicht nach angemessenste Strafe zu verhängen.

Laut Goal.com ist die Möglichkeit, Meistertitel an Verfolger wie Manchester United oder Liverpool rückwirkend zu vergeben, derzeit rein theoretischer Natur. Stattdessen gehören massive Geldstrafen, Punktabzüge für die laufende Saison oder sogar der Ausschluss aus der Premier League zu den realistischen Sanktionen.

Manchester CityPremier LeagueFußballEnglandKhaldoon Al Mubarak
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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