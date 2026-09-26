England gegen Spanien: Startaufstellungen für das Gipfeltreffen bekannt gegeben

Die neue Saison der UEFA Nations League beginnt mit einem der absoluten Topspiele. Im Londoner Wembley-Stadion empfängt England die Auswahl aus Spanien. Während Thomas Tuchel in seiner Startelf auf Harry Kane, Jude Bellingham und Bukayo Saka setzt, vertraut Spanien auf Lamine Yamal, Rodri und Ferran Torres.

Das Duell zwischen den zwei europäischen Schwergewichten beginnt am 26. September um 23:45 Uhr Ortszeit Taschkent. Die Begegnung ist Teil des ersten Spieltags der Nations League 2026/27. Laut UEFA ist dieses Spiel eine Neuauflage des Finales der Europameisterschaft 2024, in dem Spanien England mit 2:1 besiegte.

England setzt auf Kane und Bellingham

Thomas Tuchel hat James Trafford für das Spiel gegen Spanien ins Tor beordert.

Die englische Startelf sieht wie folgt aus:

England:

Trafford — Konsa, Guehi, Quansah, O'Riley — Anderson, Lewis-Skelly — Saka, Bellingham, Gordon — Kane.

Damit wird die englische Offensive von dem Trio Bukayo Saka, Anthony Gordon und Harry Kane angeführt. Im Mittelfeld ruhen die Hoffnungen vor allem auf Jude Bellingham.

Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von James Trafford von Beginn an. Der englische Fußballverband hatte ihn für den Kader der Länderspiele im September und Oktober nominiert.

Spanien läuft mit Yamal und Rodri auf

Luis de la Fuente setzt für das prestigeträchtige Duell im Wembley-Stadion ebenfalls auf eine Reihe von Stars.

Spanien:

Simon — Eric García, Laporte, Cubarsí, Cucurella — Rodri, Ruiz — Olmo, Yamal, Williams — Torres.

Die spanische Offensive wird somit von Lamine Yamal, Nico Williams und Ferran Torres gebildet. Im Zentrum bleibt der erfahrene Mittelfeldregisseur Rodri die zentrale Figur.

Die spanische Nationalmannschaft geht als amtierender Welt- und Europameister in diese Partie. Der spanische Fußballverband hat das Spiel im Wembley-Stadion als wegweisenden Auftakt für die neue Nations-League-Saison hervorgehoben.

Ein neues Kapitel nach dem Finale 2024

Die Rivalität zwischen England und Spanien hat eine lange Geschichte. Eines der bedeutendsten Duelle der jüngeren Vergangenheit war das EM-Finale 2024 in Berlin, das Spanien mit 2:1 für sich entschied.

Nun treffen beide Teams in einem neuen Wettbewerb, mit veränderten Kadern und neuen Zielen aufeinander. Laut UEFA-Statistiken konnte England 13 der bisherigen direkten Duelle gewinnen, Spanien 11, während 4 Spiele unentschieden endeten.

Das Spiel England gegen Spanien beginnt um 23:45 Uhr Ortszeit Taschkent.

Die neue Saison der Nations League bietet den Fans also direkt zum Auftakt ein absolutes Highlight. Im Wembley-Stadion trifft England unter der Führung von Kane und Bellingham auf das von Yamal und Rodri angeführte Spanien.

Im Fokus steht dabei nicht nur der Kampf um drei Punkte, sondern auch die Revanche für das EM-Finale 2024.