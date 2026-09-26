Jeder Sieg ist eine Medaillengarantie: Usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale

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Jeder Sieg ist eine Medaillengarantie: Usbekische Boxer erreichen das Viertelfinale

Bei den Asienspielen, die derzeit in den japanischen Städten Nagoya und Aichi stattfinden, haben die Boxwettbewerbe – die intensivste und kompromissloseste Disziplin des Turniers – ihren entscheidenden Höhepunkt erreicht. Ab morgen beginnen offiziell die Viertelfinalkämpfe. Gemäß den Regeln garantiert jeder Sieg in dieser Phase dem Athleten mindestens den Einzug ins Halbfinale und damit eine sichere Bronzemedaille. Nach offiziellen Angaben des usbekischen Boxverbandes werden morgen fünf unserer Faustkämpfer in den Ring steigen.

In zwei Sessions am Vormittag und Nachmittag werden Nigina Uktamowa (-54 kg), Fazliddin Erkinbojew (-80 kg), Nawbahor Hamidowa (-65 kg), Weltmeister Abdumalik Xalokow (-60 kg) sowie unser Schwergewichtler Jahongir Zokirow (+90 kg) um die Medaillen kämpfen. Die Kämpfe sind für 08:00 Uhr morgens und 13:00 Uhr nachmittags (Taschkent-Zeit) angesetzt.

«5 Gewichtsklassen, Xalokows Weg und garantierte Medaillen»: Die 5 wichtigsten Punkte des Viertelfinales

Die wichtigsten Fakten vor dem Viertelfinale der Boxwettbewerbe bei den Asienspielen:

  • «Sieg bedeutet Medaille»: Jeder usbekische Boxer, der die Viertelfinalhürde nimmt, sichert sich mindestens eine Bronzemedaille;

  • 5 unserer Boxer steigen in den Ring: Morgen werden 3 männliche und 2 weibliche Athleten an den Viertelfinalkämpfen teilnehmen;

  • Abdumalik Xalokow gegen den Philippiner: Der Weltklasse-Boxer trifft um 14:00 Uhr auf Junmilardo Ogayre;

  • Im Superschwergewicht: Zentralasien- Derby: Jahongir Zokirow (+90 kg) trifft auf den Tadschiken Muhammad Abroridinow;

  • Zwei-Phasen-Programm: Die Kämpfe finden in den Sessions um 08:00 Uhr morgens und 13:00 Uhr nachmittags (Taschkent-Zeit) statt.

Asienspiele (Boxen): Viertelfinalpaarungen und Kampfplan

Reihenfolge der Kämpfe und Klassifizierung der Gegner für die Mitglieder des usbekischen Nationalteams:

Gewichtsklasse

Usbekischer Boxer

Gegnerischer Athlet und Land

Beginn des Kampfes (Taschkent-Zeit)

Phase und Einsatz

-54 kg (Frauen)

Nigina Uktamowa

Natnicha Chongprongklang (Thailand)

08:15

Viertelfinale (Halbfinale und Medaillengarantie)

-80 kg (Männer)

Fazliddin Erkinbojew

Yazmin Mohommed (Sri Lanka)

09:00

Viertelfinale (Halbfinale und Medaillengarantie)

-65 kg (Frauen)

Nawbahor Hamidowa

Parveyen (Indien)

13:30

Viertelfinale (Halbfinale und Medaillengarantie)

-60 kg (Männer)

Abdumalik Xalokow

Junmilardo Ogayre (Philippinen)

14:00

Viertelfinale (Halbfinale und Medaillengarantie)

+90 kg (Männer)

Jahongir Zokirow

Muhammad Abroridinow (Tadschikistan)

15:30

Viertelfinale (Halbfinale und Medaillengarantie)

Sportanalyse: Warum ist das morgige Viertelfinale für Usbekistan von entscheidender Bedeutung?

Fazit internationaler Boxanalysten und Experten:

  • «Psychologische Hürde und Podium-Garantie»: Das Viertelfinale gilt bei Boxturnieren als die Phase mit dem größten Druck; wer hier verliert, geht leer aus, während der Sieger seinem Team mindestens Bronze sichert und mit mentaler Erleichterung in Richtung Gold blickt;

  • Xalokows technische Überlegenheit und die philippinische Schule: Abdumalik Xalokow ist dem philippinischen Vertreter in Bezug auf seine einzigartigen Finten, sein Distanzgefühl und seine Schnelligkeit deutlich überlegen; der unermüdliche, auf Pressing basierende Stil der philippinischen Boxer erfordert jedoch höchste Konzentration;

  • Schlagabtausch im Schwergewicht: Der Kampf zwischen Jahongir Zokirow und Muhammad Abroridinow wird ein echter Härtetest; in dieser Gewichtsklasse kann jeder präzise Treffer den Kampf vorzeitig beenden, daher ist von Zokirow eine kühle Taktik gefordert.

Wie viele der 5 usbekischen Boxer, die im Viertelfinale in Nagoya in den Ring steigen, werden Ihrer Meinung nach gewinnen und sich die Medaillen sichern? Wie schätzen Sie die Chancen von Abdumalik Xalokow und Jahongir Zokirow auf eine Goldmedaille bei diesen Asienspielen ein? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Wünsche für unsere Athleten in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Fans, um unser Box-Nationalteam zu unterstützen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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