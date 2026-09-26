Bau eines ungewöhnlichen 555-Meter-Wolkenkratzers in Russland genehmigt

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Bau eines ungewöhnlichen 555-Meter-Wolkenkratzers in Russland genehmigt

In der russischen Stadt Sankt Petersburg ist der Bau des 555 Meter hohen Wolkenkratzers „Lachta-Zentrum 3“ geplant. Am 22. September erteilte die russische staatliche Hauptbaubehörde eine positive Stellungnahme zu den Projektunterlagen des Gebäudes. Die entsprechenden Informationen wurden in das einheitliche staatliche Register der Gutachten für Projektunterlagen aufgenommen. Dies berichtete Novosti nedwischimosti Moskwi i Rossii .

Der Wolkenkratzer soll im Gebiet Lachta im Bezirk Primorski in Sankt Petersburg, westlich des bestehenden „Lachta-Zentrums“, errichtet werden. Bauherr des Projekts ist das Unternehmen „Synergija“, technischer Auftraggeber ist die Firma „Renkons“.

Dem Projekt zufolge wird das Gebäude aus 116 oberirdischen und drei unterirdischen Stockwerken bestehen. Sein architektonisches Erscheinungsbild setzt sich aus zwei spiralförmigen Konstruktionen zusammen, die sich um zentrale Atrien nach oben hin verjüngen und ineinander verschlungen sind. Im oberen Bereich laufen sie zu einem gemeinsamen Volumen zusammen.

In den Stockwerken 43, 70 und 88 sind „Wintergärten“ geplant. In diesen Bereichen wird es begrünte Erholungszonen, Besprechungsräume und Cafeterien geben.

Im ersten und im 100. Stockwerk sind Geschäfte für Non-Food-Artikel, ein Minimarkt, ein Apothekenkiosk sowie Verkaufsflächen für Geschenkartikel und Bücher vorgesehen. In den Stockwerken 100 und 103 werden Ausstellungsflächen sowie Aussichtsplattformen eingerichtet.

Informationen zufolge ist der Baubeginn für Ende 2026 und die Fertigstellung für 2033 geplant. Die Innenausbauarbeiten könnten jedoch noch einige Jahre länger dauern. In den Dokumenten ist vermerkt, dass der Einzug in den neuen Business-Cluster für die Zeit nach 2042 vorgesehen ist.

Lachta-Zentrum 3SynergijaRenkonsLachtaSankt Petersburg
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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