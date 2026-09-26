Bei der 46. Schacholympiade, die in der Stadt Samarkand ausgetragen wird, hat die erste usbekische Nationalmannschaft einen entscheidenden und absolut dominanten Schritt in Richtung des historischen Meistertitels gemacht. In der wichtigsten und intensivsten 10. Runde des Wettbewerbs traten unsere Vertreter gegen die armenische Nationalmannschaft an, die zu den stärksten Teams des Weltschachs zählt. In einem Duell, das von hohem Druck und kompromisslosen taktischen Kämpfen geprägt war, besiegten die usbekischen Großmeister ihre Gegner mit einem deutlichen und vernichtenden Ergebnis von 3,5:0,5.

Nodirbek Abdusattorov, der am ersten Brett mit den schwarzen Steinen spielte, errang einen beeindruckenden Sieg über Hayk Martirosyan, während Javokhir Sindarov gegen Robert Hovhannisyan und Muhiddin Madaminov gegen den erfahrenen Gabriel Sargissian gewannen; Nodirbek Yakubboev erzielte ein wichtiges Remis gegen Shant Sargsyan. Dank dieses Sieges erhöhte das Team Usbekistan-1 sein Punktekonto auf 18 und festigte die alleinige Tabellenführung nur eine Runde vor Ende der Olympiade. Dieser Triumph in Samarkand hat den Weg zum historischen Meistertitel für unser Land so gut wie geebnet.

«3,5:0,5, 18 Punkte und alleinige Führung»: 5 Kernpunkte des Sieges über Armenien

Die wichtigsten offiziellen Ergebnisse und Fakten zum zentralen Duell der 10. Runde:

Vernichtendes 3,5:0,5-Ergebnis: Usbekistan-1 besiegte das starke armenische Team fast zu Null;

Abdusattorov siegt mit Schwarz: Am 1. Brett besiegte Nodirbek Abdusattorov Hayk Martirosyan mit 1:0;

Wichtige Punkte von Sindarov und Madaminov: Javokhir und Muhiddin gewannen ihre Partien mit den weißen Steinen und sicherten die Überlegenheit des Teams;

Alleinige Führung mit 18 Punkten: Eine Runde vor Ende der Olympiade liegt unsere Nationalmannschaft unangefochten auf dem 1. Platz der Tabelle;

An der Schwelle zu Gold: Ein positives Ergebnis in der letzten Runde besiegelt den Pokal und das Gold der 46. Olympiade in Samarkand.

Schacholympiade (10. Runde): Details zum Match Armenien — Usbekistan

Tabelle der Partien an den Brettern und die erzielten Endergebnisse:

Brett und Farbe Spieler mit Weiß Spieler mit Schwarz Ergebnis Auswirkung und Fazit 1. Brett (Schwarz) Hayk Martirosyan (Armenien) Nodirbek Abdusattorov (Usbekistan) 0 : 1 Wichtiger Auswärtssieg des Spitzenreiters mit Schwarz 2. Brett (Weiß) Javokhir Sindarov (Usbekistan) Robert Hovhannisyan (Armenien) 1 : 0 Überzeugender und kompromissloser Angriffssieg 3. Brett (Schwarz) Shant Sargsyan (Armenien) Nodirbek Yakubboev (Usbekistan) 0,5 : 0,5 Strategisch wichtiges und kühles Remis 4. Brett (Weiß) Muhiddin Madaminov (Usbekistan) Gabriel Sargissian (Armenien) 1 : 0 Glänzender Sieg über einen erfahrenen Großmeister ENDERGEBNIS Team Armenien TEAM USBEKISTAN-1 0,5 : 3,5 Usbekistan ist mit 18 Punkten alleiniger Spitzenreiter!

Schach-Analyse: Warum ist das 3,5:0,5 gegen Armenien ein Garant für den Titel?

Fazit internationaler Großmeister und Experten:

«Der Fall der armenischen Mauer»: Bei Mannschaftsolympiaden galt Armenien traditionell als das stabilste und unbesiegbarste Team; sie mit 3,5:0,5 zu schlagen, zeigt, dass die usbekischen Schachspieler derzeit eine konkurrenzlose Kraft in der Welt sind;

Madaminovs Glanzleistung und die Tiefe des Teams: Muhiddin Madaminovs Sieg über eine Legende wie Sargissian beweist, dass unser Team nicht nur an den ersten beiden Brettern, sondern auch an den hinteren Brettern den Gegnern überlegen ist;

Psychologischer Vorteil: Die alleinige Führung mit 18 Punkten gibt unseren Jungs vor der letzten 11. Runde einen enormen mentalen Vorteil, um die Turnierstrategie in den eigenen Händen zu halten und die Goldmedaille zu sichern.

Was glauben Sie, wie wird die usbekische Nationalmannschaft in der 11. und letzten Runde der Olympiade in Samarkand den Titel besiegeln? Welcher unserer Großmeister hat bei dem heutigen 3,5:0,5-Sieg den größten Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Glückwünsche und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen großartigen Sieg in der Sportgeschichte unseres Landes mit allen Landsleuten!