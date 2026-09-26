Husayn Norchayev spricht über sein Tor gegen den Iran und die neue Taktik

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Husayn Norchayev spricht über sein Tor gegen den Iran und die neue Taktik

Der überzeugende 3:1-Sieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen den Iran, eines der renommiertesten Teams des Kontinents, in einem internationalen Freundschaftsspiel im Zentralstadion von Fargʻona ist zum Hauptthema des nationalen Fußballs geworden. Husayn Norchayev, Stürmer des Vereins Navbahor aus Namangan, der mit seinem Treffer maßgeblich zum Sieg beitrug, äußerte sich nach dem Spiel gegenüber Journalisten. Der talentierte Stürmer sprach offen über die Entstehung seines Tores, das großartige Zuspiel seines Teamkollegen Mahmud und die Anpassung der Mannschaft an das neue taktische System.

Laut Norchayev verlief das Spiel gegen den Iran auf hohem Niveau, und die Tatsache, dass unsere Nationalmannschaft seit langem nicht mehr gegen die Iraner verloren hat, verleiht den Spielern zusätzliche Kraft und psychologische Überlegenheit. Auf die Frage nach der Umstellung auf das neue System betonte der junge Stürmer, dass er angesichts des Sieges keine ernsthaften Mängel sehe und die gesamte Mannschaft auf dem Platz hervorragend agiert habe.

«Mahmuds genialer Pass, das 3:1-Ergebnis und ein unbesiegbarer Geist»: Die 5 Kernpunkte von Husayn Norchayevs Aussagen

Die wichtigsten Fakten aus den bedeutenden Aussagen des Nationalspielers und Navbahor-Stürmers:

  • Mahmuds Meisterpass: Norchayev hob das präzise und bequeme Zuspiel seines Teamkollegen Mahmud beim erzielten Tor besonders hervor und sagte, er habe die Situation lediglich mit dem Treffer vollendet;

  • Die Stärke des Iran und eine würdige Antwort: Der Stürmer betonte, dass der Iran einer der schwierigsten Gegner in Asien sei, und bewertete das erfolgreiche Spiel gegen sie sehr positiv;

  • Die ungeschlagene Serie gegen den Iran: Norchayev unterstrich, dass die Tatsache, dass unsere Nationalmannschaft schon lange nicht mehr gegen die Iraner verloren hat, den Jungs großes Selbstvertrauen gibt;

  • «Es gab keine Mängel» — positive Stimmung: Auf die Frage nach der Umstellung auf das neue System erklärte Norchayev, dass die Mannschaft ein sehr gutes Spiel gezeigt habe und es unangemessen sei, an einem Tag des Sieges nach Fehlern zu suchen;

  • Beständigkeit von Navbahor bis zur Nationalmannschaft: Der junge Torjäger setzt seine glänzende Form aus dem Verein auch in der Startelf der Nationalmannschaft erfolgreich fort.

Usbekistan – Iran: Vergleich der Aktionen und Leistungsdaten von Husayn Norchayev

Klassifizierung der Rolle und der Reaktion von Norchayev beim Spiel in Fargʻona:

Indikatoren und Kriterien

Fakten während des Spiels und Norchayevs Position

Gegner und Spielstatus

Iranische Nationalmannschaft (Internationales Freundschaftsspiel)

Austragungsort und Endergebnis

Stadt Fargʻona, Zentralstadion — 3:1-Sieg

Husayn Norchayevs Rolle auf dem Platz

Hauptstürmer, Torschütze (nach Mahmuds Vorlage)

Bewertung der Torsituation

«Mahmud hat einen tollen Pass gespielt, ich habe meinen Job gemacht»

Über die Serie gegen den Iran

Die Tradition, nicht gegen die Iraner zu verlieren, gibt dem Team großes Vertrauen

Reaktion auf neue Taktik und Mängel

«Wir haben gewonnen, ich denke, es gab keine Mängel, wir haben gut gespielt»

Fußballexpertise: Warum sind das Tor und die Position von Husayn Norchayev von Bedeutung?

Fazit von Sportanalysten und Fußballkommentatoren:

  • «Tandem mit Shomurodov und Wettbewerb im Angriff»: Eldor ShomurodovDie Ergänzung von Norchayevs schönem Tor zum Doppelpack von Eldor Shomurodov zeigt, dass die Abhängigkeit von nur einem Spieler in unserer Angriffsreihe verschwunden ist; Husayns Torriecher wurde erneut bestätigt;

  • Die Effektivität der Kombination «Mahmud – Norchayev»: Norchayevs schnelle Positionsfindung bei der Annahme von Bällen aus dem Mittelfeld und von den Flügeln lässt die gegnerischen Verteidiger alt aussehen; dies sorgt für dynamischere Angriffe im neuen taktischen System;

  • Durchbrechen psychologischer Barrieren: Früher galt die iranische Nationalmannschaft als sehr unangenehmer und schwieriger Gegner für uns; heute beweist der souveräne, selbstbewusste und ruhige Sieg unserer jungen Spieler gegen den Iran die Siegermentalität der neuen Generation.

Glauben Sie, dass Husayn Norchayevs Offensivleistung gegen den Iran ihn zu einem festen Bestandteil der Startelf der Nationalmannschaft machen kann? Wie wird sich der 3:1-Sieg gegen den Iran Ihrer Meinung nach auf die kommenden Spiele unserer Nationalmannschaft auswirken? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Fußballfans, um unseren Torjäger zu unterstützen!

FargʻonaNavbahorHusayn NorchayevIranFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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