Amirxon Alixo‘jayev besiegt russischen Gegner beim Turnier Mangu 5

Beim Mangu 5-Turnier in Taschkent feierte der usbekische MMA-Kämpfer Amirxon Alixo‘jayev einen weiteren Sieg. In einem über die volle Distanz gehenden Kampf setzte er sich nach Punkten gegen den Russen Sharif Iskandarov durch.

Am 26. September findet in der Humo Arena in der Hauptstadt das nächste Turnier der Mangu Professional League statt. Das Programm umfasst eine Reihe von MMA-Kämpfen mit Athleten aus Usbekistan und anderen Ländern.

Amirxon Alixo‘jayev absolvierte den Kampf über drei Runden

Der Kampf zwischen Amirxon Alixo‘jayev und Sharif Iskandarov fand im Weltergewicht statt.

Das auf drei Runden angesetzte Duell ging über die volle Distanz. Am Ende werteten die Punktrichter den Sieg für den Vertreter aus Usbekistan.

Damit errang Alixo‘jayev beim Mangu 5-Turnier in Taschkent einen wichtigen Sieg über seinen russischen Kontrahenten.

Drei Runden – ein voller Kampf – und am Ende geht der Sieg an den Vertreter aus Usbekistan.

Die Profi-Bilanz von Amirxon Alixo‘jayev

Offiziellen Statistiken zufolge hatte Alixo‘jayev vor dem Mangu 5-Turnier in seiner Profikarriere 20 Kämpfe bestritten, davon 13 Siege und 7 Niederlagen.

Sharif Iskandarov konnte vor dem Mangu 5-Turnier eine Bilanz von 4 Siegen und 1 Niederlage aus 5 Profikämpfen vorweisen.

Der Sieg von Alixo‘jayev bei Mangu 5 wurde als neues Ergebnis in seiner Profikarriere verbucht.

Mangu 5 wurde zum großen MMA-Event in Taschkent

Das fünfte Turnier der Mangu Professional League findet am 26. September in der Humo Arena in Taschkent statt. Das Programm umfasst neben internationalen Kämpfen auch Titelduelle.

In einem der Hauptkämpfe des Turniers tritt Furqatbek Yoqubov gegen den Russen Ramazan Gayrbekov um den Mangu-Meisterschaftsgürtel an.

Somit war der Sieg von Amirxon Alixo‘jayev über Sharif Iskandarov im Rahmen von Mangu 5 eines der bemerkenswerten Ergebnisse für die Fans des usbekischen MMA.