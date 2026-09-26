Die 46. Schacholympiade, die in Samarkand ausgetragen wird, ist in ihre entscheidende Phase eingetreten. Die hochspannenden und richtungsweisenden Partien der 10. Runde, die über das Schicksal der Goldmedaillen entscheiden, sind offiziell beendet. In den bemerkenswertesten Begegnungen des Turniers feierten die ersten Nationalmannschaften Usbekistans einen absoluten Triumph. Während das Männerteam den mehrfachen Olympiasieger Armenien mit 3,5:0,5 deklassierte und damit die alleinige Tabellenführung festigte, erzielte auch unser erstes Frauenteam einen ebenso vernichtenden 3,5:0,5-Sieg gegen Peru.

In anderen Partien des Tages musste sich das U2-Männerteam von Usbekistan gegen den Schachgiganten Indien mit 0,5:3,5 geschlagen geben, während das U3-Team in einem harten Kampf gegen Israel mit 1,5:2,5 unterlag. Bei den Frauen spielten Usbekistan-2 gegen Schweden und Usbekistan-3 gegen Kenia jeweils 2:2 unentschieden. Diese historischen Ergebnisse der 10. Runde haben den Weg unserer Nationalteams in Richtung Meisterschaft und Spitzenplätze auf den Höhepunkt gebracht.

«Zwei 3,5:0,5-Siege, der Kampf gegen Indien und die Entschlossenheit unserer Damen»: Die 5 wichtigsten Punkte der 10. Runde

Die wichtigsten offiziellen Ergebnisse und Fakten der 10. Runde der Schacholympiade in Samarkand:

Der vernichtende Sieg der Männer gegen Armenien: Unsere erste Mannschaft gewann mit 3,5:0,5 und bewies, dass sie nur noch einen Schritt vom Olympiapokal entfernt ist;

Der glänzende Sieg der Frauen gegen Peru: Unsere Damen gewannen 3 Partien und erzielten ein Gesamtergebnis von 3,5:0,5;

Der Test gegen den indischen Giganten: Die Jugend von Usbekistan-2 trat gegen das Super-Team aus Indien an und sammelte bei der 0,5:3,5-Niederlage wertvolle Erfahrungen;

Zwei Unentschieden der Frauenteams: Usbekistan-2 gegen Schweden und Usbekistan-3 gegen Kenia erreichten jeweils ein 2:2-Remis;

Das prinzipielle Duell gegen Israel: Das U3-Männerteam verlor trotz eines Sieges am letzten Brett knapp mit 1,5:2,5.

Schacholympiade (10. Runde): Vergleich der Ergebnisse aller usbekischen Teams

Tabelle mit den detaillierten Ergebnissen aller 6 Begegnungen der Männer und Frauen:

Kategorie und Paarung Gesamtergebnis Individuelle Ergebnisse an den Brettern Männer: Armenien — Usbekistan-1 0,5 : 3,5 Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Ovannisyan; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboev; Madaminov 1:0 Sargissyan Männer: Usbekistan-2 — Indien 0,5 : 3,5 Vakhidov 0:1 Praggnanandhaa; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi; Suyarov 0:1 Sarin; Nigmatov 0:1 Gukesh Männer: Usbekistan-3 — Israel 1,5 : 2,5 Saydaliev 0:1 Rodshtein; Bahrillaev 0:1 Boruchovsky; Rahmatullaev 0,5:0,5 Sokolovsky; Abdurakhmonov 1:0 Smirin Frauen: Usbekistan-1 — Peru 3,5 : 0,5 Hamdamova 0,5:0,5 Cori; Omonova 1:0 Salas; Imomqo‘zieva 1:0 Contreras; Karimova 1:0 Ilario Frauen: Usbekistan-2 — Schweden 2 : 2 Yakubboeva 0,5:0,5 Cramling; Malikova 0:1 Agrest; Khalilova 0,5:0,5 Valsu; Salimova 1:0 Cramling Frauen: Kenia — Usbekistan-3 2 : 2 Aktamova 0,5:0,5 Mongeli; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya; Ahmedova 0:1 Glenda; Shahzodova 1:0 Albright

Schach-Analyse: Warum sind die Ergebnisse der 10. Runde historisch?

Fazit von internationalen Großmeistern, Analysten und Schachexperten:

«Meisterhafter Charakter der Hauptteams»: Dass sowohl die Männer- als auch die Frauen-Nationalmannschaft ihre Gegner mit demselben Ergebnis von 3,5:0,5 besiegten, zeigt, dass unsere Teams physisch und psychisch in Bestform in die entscheidende Phase des Turniers gegangen sind;

Indiens höchstes Niveau: Der Kampf der Jugend von Usbekistan-2 gegen die wertvollsten Schachspieler der Welt wie Praggnanandhaa, Gukesh und Erigaisi war eine große Lektion für die Zukunft; das Remis von Abdimalik Abdisalimov gegen Arjun Erigaisi wurde zu einer der größten Sensationen der Runde;

Die Spannung vor der letzten 11. Runde: Dass die Männer-Nationalmannschaft als alleiniger Tabellenführer in die letzte entscheidende Runde geht, fesselt die gesamte Schachwelt an die Bretter in Samarkand in Samarkand — nur noch wenige Stunden bis zum Schreiben von Geschichte.

Glauben Sie, dass der 3,5:0,5-Sieg unserer Männer- und Frauen-Nationalteams in der 10. Runde die Goldmedaille bei der Olympiade in Samarkand sichert? Welches Ergebnis erwarten Sie von unseren Vertretern in der morgigen letzten 11. Runde? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht, um unsere Nationalteams zu unterstützen!