Das aufsehenerregende Gerichtsverfahren wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten in der englischen Premier League sorgt in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen. Wie Goal.com berichtet, haben prominente Experten und ehemalige Spieler nach dem Schuldspruch in den meisten der 115 Anklagepunkte wegen finanziellen Fehlverhaltens gegen Manchester City scharf reagiert. Insbesondere Roy Keane, eine Legende des englischen Fußballs, betonte, dass harte Maßnahmen gegen den Verein ergriffen werden müssten, und warf dem Klub offen vor, den Weg der Täuschung gewählt zu haben. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einer ITV-Sendung erklärte Roy Keane unmissverständlich, dass er den jüngsten Aussagen des Manchester City-Spielers Rodri nicht zustimme. Seiner Meinung nach hat der Verein die Verstöße vorsätzlich begangen und muss nun für sein Handeln geradestehen. Der ehemalige Mittelfeldspieler betonte, dass die Erfolge der Mannschaft in den letzten Jahren nicht fair errungen wurden und sie nun zwangsläufig „ihre Medizin schlucken“ (die Strafe akzeptieren) müsse.

Schaden für rivalisierende Teams und das Erbe der Trainer

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen und Gerichtsbeschlüsse fordern auch Vertreter anderer Top-Klubs Gerechtigkeit. Ian Wright unterstützte die Meinung seines Kollegen und erinnerte daran, dass der FC Liverpool und Teams, die während der Ära von Jürgen Klopp fair gekämpft haben, um ihre wahren Chancen gebracht wurden. Er betonte, dass andere Mannschaften und Spieler aufgrund der Verstöße ihre rechtmäßigen Titel nicht gewinnen konnten.

Derzeit weist die Führung von Manchester City die Vorwürfe kategorisch zurück und bereitet eine Berufung vor. In einem Brief an die Fans erklärte der Vereinsvorsitzende Khaldoon Al Mubarak, dass der Prozess noch lange dauern werde und der Klub voll und ganz auf seinen Freispruch vertraue. Er erinnerte daran, dass das Team bereits in der Vergangenheit schwierige Prüfungen überstanden habe.

Finanzielle Forderungen und zukünftige Risiken

Dieser Rechtsstreit könnte den Weg für die größten finanziellen Entschädigungsforderungen in der Geschichte der Premier League ebnen. Berichten zufolge haben sich Vereine wie Arsenal, Tottenham, Liverpool und Manchester United das Recht vorbehalten, insgesamt bis zu 800 Millionen Pfund an Schadensersatz zu fordern. Einige Klubs beabsichtigen, jeweils bis zu 200 Millionen Pfund einzuklagen.

Derzeit wird spekuliert, dass Manchester City harte Strafen drohen, wie der Entzug von Meistertiteln, der Abstieg in eine untere Liga oder der Ausschluss aus dem Wettbewerb. Während die rechtlichen Verfahren andauern, bleibt die Zukunft des Klubs ernsthaft gefährdet.