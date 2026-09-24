Das prestigeträchtige und kompromisslose Turnier, auf das sich die Fußballfans im Nahen Osten gefreut haben — der Arabian Gulf Cup Saudi-Arabien hat offiziell auf seinen grünen Rasen begonnen. Die Spiele des 1. Spieltags der Gruppe A am 23. September waren geprägt von intensiven Duellen, einem unerwarteten Eigentor und Ereignissen, die für die Fans des usbekischen Fußballs von besonderer Bedeutung sind. Der Gastgeber des Turniers, Saudi-Arabien gewann ein äußerst schwieriges und nervenaufreibendes Spiel gegen Kuwait mit 1:0, dank eines Eigentors des Kuwaiters Al Haqan in der 73. Minute, und übernahm damit die Tabellenführung.

Im zweiten Topspiel der Gruppe trennten sich der Irak und der Oman mit einem kämpferischen 1:1-Unentschieden. Auf das Tor von Qasim in der 6. Minute antwortete Ar Ravahi in der 67. Minute. Das bemerkenswerteste Detail dieses Spiels war, dass die Legionäre des Klubs „Pakhtakor“ aus Taschkent, Innenverteidiger Zaid Tahsin und Stürmerstar Ayman Hussein, in der Startelf der irakischen Nationalmannschaft standen; zudem lieferte Ayman Hussein die großartige Vorlage für das einzige Tor seines Teams und stellte sein Können unter Beweis. Zur Information: In der Gruppe B dieses großen Turniers, das aus zwei Gruppen besteht, befinden sich die VAE, Katar, Jemen und der amtierende Meister Bahrain.

Kann Saudi-Arabien den Titel auf heimischem Boden holen, ist der Irak unter der Führung der „Pakhtakor“-Stars in der Lage, den Pokal zurückzuerobern, und kann Bahrain seinen Titel verteidigen?

„Eigentor-Drama, Aymans Assist und der amtierende Meister“: Die 5 wichtigsten Punkte des 1. Spieltags

Die wichtigsten Fakten und Ergebnisse der Eröffnungsspiele des Golfpokals:

Minimaler Sieg für den Gastgeber: Saudi-Arabien besiegte Kuwait mit 1:0; in der 73. Minute erzielte Al Haqan ein Eigentor;

„Pakhtakor“-Stars in der Startelf: Zaid Tahsin und Ayman Hussein standen für den Irak von Beginn an auf dem Platz und bildeten das Rückgrat des Teams;

Ayman Husseins Torvorlage: Der Stürmer des Taschkenter Klubs lieferte in der 6. Minute die Vorlage für Qasims Tor und wurde zu einem der Helden des Spiels;

Irak und Oman trennen sich unentschieden: In einem intensiven Spiel glich der Oman-Vertreter Ar Ravahi in der 67. Minute aus und sicherte die Punkteteilung (1:1);

Gruppe B und der amtierende Meister Bahrain: Der amtierende Sieger des Turniers ist Bahrain; sie treten in Gruppe B gegen die VAE, Katar und Jemen an.

Golfpokal 2026: Statistik des 1. Spieltags der Gruppe A und Turnierübersicht

Vollständiges Protokoll der Eröffnungsspiele und Gruppenkonfiguration:

Spiel und Gruppe Ergebnis Torschützen und Spielverlauf Tabellenstand Saudi-Arabien — Kuwait 1 : 0 Al Haqan (73., Eigentor) — Die kuwaitische Abwehr patzte unerwartet Saudi-Arabien — 3 Punkte (Tabellenführer) Irak — Oman 1 : 1 Qasim (6.) — Assist: Ayman Hussein (Pakhtakor) Ar Ravahi (67.) Irak — 1 Punkt, Oman — 1 Punkt Kuwait 0 Punkte Eigentor kostete teuer Außenseiter der Gruppe A Teams der Gruppe B — VAE, Katar, Bahrain (amtierender Meister), Jemen Spiele dieser Gruppe stehen bevor

Fußballexpertise und Analyse: Warum ist der Golfpokal auch für usbekische Fans interessant?

Fazit von Sportkommentatoren und asiatischen Fußballanalysten:

Das Gesicht von „Pakhtakor“ und der usbekischen Superliga: Dass Zaid Tahsin und Ayman Hussein in der Startelf der irakischen Nationalmannschaft stehen und zu den Toren beitragen, zeugt vom hohen internationalen Niveau der Legionäre in der usbekischen Meisterschaft; Aymans Topform ist auch eine wichtige Garantie für die Spiele der „Löwen“ auf nationaler und kontinentaler Ebene;

Saudis schwieriger Start und Pragmatismus: Gastgeber Saudi-Arabien konnte Kuwait nur durch ein Eigentor besiegen; dies zeigt, dass das Team in der Offensive noch Probleme hat, aber die 3 Punkte sichern strategisch den Weg in die K.o.-Phase;

Die „Todesgruppe“ in Gruppe B: Die Duelle zwischen dem amtierenden Meister Bahrain, dem asiatischen Giganten Katar und den starken VAE heben das Niveau des Golfpokals auf Halbfinal-Niveau;

Iraks Chancen im Turnier: Obwohl am ersten Spieltag ein Remis erzielt wurde, bleibt der Irak aufgrund seiner offensiven Schlagkraft und physischen Überlegenheit einer der Hauptanwärter auf den Titel; ihr Spiel gegen Saudi-Arabien in der nächsten Runde wird über das Schicksal der Gruppe entscheiden.

Der Golfpokal in Saudi-Arabien hat schon vom ersten Spieltag an für Spannung gesorgt, und die kommenden Spiele werden zweifellos noch heißer.

Welches Team wird Ihrer Meinung nach den Golfpokal in Saudi-Arabien gewinnen? Kann Pakhtakor-Stürmer Ayman Hussein Torschützenkönig des Turniers werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des asiatischen Fußballs mit allen Fußballfans!