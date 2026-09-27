Der ehemalige Premier-League-Mittelfeldspieler Juan Mata hat humorvoll kommentiert, wie sich die jüngsten Urteile zu den finanziellen Verstößen von Manchester City auf seine eigene Karriere auswirken könnten. Während er an der ITV-Berichterstattung über das Spiel zwischen England und Spanien teilnahm, sprach der erfahrene Spanier über das intensive Gerichtsverfahren und dessen mögliche Folgen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen von Goal.com und anderen internationalen Sportmedien hat eine unabhängige Kommission die Mehrheit der 115 Anklagepunkte gegen Manchester City, genauer gesagt 114 davon, als begründet angesehen. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse reagierte Juan Mata, der zwischen 2014 und 2022 für Manchester United spielte und während der Dominanz der Citizens mehrfach den zweiten Platz belegte, mit einer Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit auf die Situation.

Juan Matas unerwartetes Geständnis

Mata merkte an, dass er zwar mehrere Trophäen mit seinem ehemaligen Verein gewonnen habe, aber nie den Titel in der Premier League . Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse deutete er auf seinen persönlichen sozialen und sportlichen Status hin: "Eigentlich betrifft es mich direkt! Ich hatte das Glück, genug Spiele zu bestreiten und einige Trophäen zu gewinnen, aber ich habe nie die Premier League gewonnen — oder doch? Ich weiß nicht, was passieren wird", bemerkte er.

Der Fußballer fügte zudem hinzu, dass Rodris Ansichten, wonach die Erfolge auf dem Platz errungen wurden und sie zu dieser Zeit die beste Mannschaft waren, fair seien, es jedoch schwierig sei, den rechtlichen Ausgang der Situation vorherzusagen. Diese Ermittlungen decken den Zeitraum zwischen 2009 und 2018 ab und sind das Ergebnis einer vierjährigen, eingehenden Untersuchung.

Die feste Haltung des Vereins und die nächsten Schritte

Trotz der finanziellen Vorwürfe weicht Manchester City nicht von seiner Position ab und weist alle Anschuldigungen kategorisch zurück. Die Vereinsführung hat eine Erklärung an die Öffentlichkeit gerichtet und betont, dass sie über "unwiderlegbare Beweise" verfüge, um ihre Unschuld zu belegen. Insbesondere schrieb der Vereinsvorsitzende Khaldoon Al Mubarak einen offenen Brief an die Fans, in dem er erklärte, dass das Gerichtsverfahren noch lange andauern werde und die Entschlossenheit des Vereins, seine Rechte zu verteidigen, so stark sei wie zu Beginn.

Derzeit wartet die Fußballwelt gespannt auf die endgültigen Sanktionen der Kommission. Während Anwälte und Experten darauf hinweisen, dass das Gremium die Befugnis hat, Meistertitel abzuerkennen oder den Verein in eine niedrigere Liga zu versetzen, halten sie Maßnahmen wie Geldstrafen und Punktabzüge, die die Zukunft betreffen, für wahrscheinlicher als das Umschreiben der Geschichte. Jeder Berufungsprozess könnte die Umsetzung der endgültigen Strafe weiter verzögern.