Skandalöser Vorfall in der Saudi Pro League entgeht Cristiano Ronaldo nicht

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Skandalöser Vorfall in der Saudi Pro League entgeht Cristiano Ronaldo nicht

In der Saudi Pro League kam es zu einem äußerst skandalösen Vorfall, der den ethischen Grundsätzen des Fußballs widerspricht. Während der Partie zwischen Al-Taawoun und Al-Hilal sorgten beleidigende und abscheuliche Sprechchöre der heimischen Fans gegen einen der Spieler auf dem Platz für öffentliche Empörung. Wie Goal.com berichtet, zeigten sich die Fans der Heimmannschaft während des Spiels von ihrer beschämendsten Seite gegenüber dem Mittelfeldspieler von Al-Hilal, Ruben Neves. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es stellte sich heraus, dass die Fans von Al-Taawoun das Thema des tragischen Todes von Diogo Jota, einem engen Freund und ehemaligen Teamkollegen von Ruben Neves, gezielt ansprachen, um den portugiesischen Spieler zu beleidigen. Diogo Jota und Ruben Neves spielten nicht nur gemeinsam für die Jugendnationalmannschaften Portugals, sondern wurden auch beim englischen Klub Wolverhampton zu engen Freunden.

Reaktion der Spieler und scharfer Protest

Nach dem tragischen Tod von Diogo Jota begann Ruben Neves, als Tribut an sein Andenken das Trikot mit der Nummer 21 in der portugiesischen Nationalmannschaft zu tragen. Der Spieler selbst konnte zu dieser Unmoral auf dem Platz nicht schweigen. Berichten von Cronache di Spogliatoio zufolge verbarg Ruben Neves nach dem Vorfall seinen tiefen Abscheu und seinen Schmerz nicht und erklärte: „Nach dem, was sie getan haben, möchte ich nicht einmal, dass sie beten gehen.“

Dieser skandalöse Vorfall blieb auch anderen Stars, die in der saudi-arabischen Liga spielen, sowie der gesamten Fußballwelt nicht verborgen. Insbesondere Cristiano Ronaldo, der für Al-Nassr aufläuft, reagierte auf den Vorfall und verurteilte das Verhalten der Fans aufs Schärfste. Dem portugiesischen Star zufolge sollten solche Personen nie wieder Zutritt zu Stadien erhalten.

Dieser Konflikt hat die Themen Fankultur und Sicherheit im saudi-arabischen Fußball erneut in den Fokus gerückt. Es werden strenge disziplinarische Maßnahmen gegen Fans gefordert, die versuchen, persönliche Tragödien gegnerischer Spieler auszunutzen, sowie die strikte Einhaltung der sportlichen Ethik bei Spielen der lokalen Liga.

Cristiano RonaldoRuben NevesSaudi Pro LeagueDiogo JotaAl-Hilal
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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