Großmufti von Saudi-Arabien richtet Appell an das Militär

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Großmufti von Saudi-Arabien richtet Appell an das Militär

Saudi-Arabien Der Großmufti Scheich Salih bin Fauzan al-Fauzan hat die an den Landesgrenzen stationierten Soldaten dazu aufgerufen, den Huthi-Rebellen standzuhalten und stets bereit zu sein, ihre Pflicht zu erfüllen.

„Steht zusammen in einer Reihe“

Der Appell des Muftis richtet sich an die an der saudi-arabischen Grenze dienenden Soldaten sowie an die Koalitionstruppen. Er forderte die Militärangehörigen auf, geduldig, wachsam und geeint zu bleiben sowie die Befehle ihrer Kommandeure zu befolgen.

Scheich Salih al-Fauzan betonte, dass der Schutz des Staatsgebiets und die Abwehr von Aggressionen eine wichtige Aufgabe seien. In seiner Ansprache erklärte er, dass die Soldaten bereit sein müssten, bei der Erfüllung ihrer Pflicht ihr Leben zu opfern.

In einer Zeit zunehmender Spannungen

Der Appell des Muftis Saudi-Arabien fällt in eine Phase verschärfter Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen. In den letzten Wochen wurde über Raketen- und Drohnenangriffe der Huthis auf saudi-arabisches Gebiet berichtet, woraufhin die saudische Seite mit Luftschlägen reagierte.

In seinem Gebet bat der Mufti zudem darum, Saudi-Arabien und den Jemen vor verschiedenen Gefahren zu bewahren.

Saudi-ArabienSalih al-FauzanHuthiJemenMilitär
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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