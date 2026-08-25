Großer Kampf in Taschkent: Muhiddin Mamajonov gegen russischen K.o.-Spezialisten

Ein weiterer intensiver und kompromissloser Kampfabend erwartet die Fans der Mixed Martial Arts in Usbekistan. Der talentierte MMA-Kämpfer Muhiddin Mamajonovhat nun offiziell das Datum und den Gegner für seinen nächsten Kampf bekannt gegeben.

Unser Landsmann 26. September wird im Rahmen des prestigeträchtigen Turniers Mangu 5 in der Hauptstadt Taschkent in den Octagon steigen.

Gewichtsklasse und Gegner: Gefährlicher russischer K.o.-Künstler

Der bevorstehende Kampf findet im Weltergewicht statt. Mamajonov trifft im Octagon auf den erfahrenen und schlagstarken russischen Vertreter Magomed Saliev :

Die Gefahr durch Magomed Saliev: Der russische Kämpfer ist den usbekischen Fans kein Unbekannter. Er sorgte bereits beim Turnier „Mangu 1“ für Aufsehen, als er den usbekischen Athleten Amirkhon Alikhodjaev in der ersten Runde schwer ausknockte;

Mamajonovs Mission: Für Muhiddin ist dieses Duell nicht nur eine Chance, seine persönliche Siegesserie auszubauen, sondern auch seine Position in der Gewichtsklasse durch einen überzeugenden Sieg gegen einen gefährlichen Gegner zu festigen.

Statistiken und Rekorde

Die Profi-Bilanzen beider Kämpfer versprechen einen intensiven Kampf:

Muhiddin Mamajonov: 12 Profi-MMA-Kämpfe — 9 Siege , 2 Niederlagen und 1 Unentschieden ;

Magomed Saliev: 17 Profi-Kämpfe — 13 Siege und 4 Niederlagen.

Dieses Duell im Octagon von Taschkent am 26. September verspricht eines der spektakulärsten und meist erwarteten Highlights des „Mangu 5“-Kampfabends zu werden.