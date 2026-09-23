Sensationelle Ankündigung von Merab Dvalishvili: Ein unerwartetes Opfer für das Rückkampf-Duell Topuria gegen Gaethje

In der Welt der UFC, der renommiertesten Mixed-Martial-Arts-Organisation der Welt, hat sich ein beispielloses Ereignis zugetragen, das sowohl die Fans in Erstaunen versetzt als auch für hitzige Debatten gesorgt hat. Der Leichtgewichts-Champion Merab Dvalishvili beim berühmten Streamer „Nion“ erklärte in einer Live-Übertragung, dass er bereit sei, einen seiner UFC-Meisterschaftsgürtel einfach an Arman Tsarukyan, bekannt als „Batman“, zu verschenken, sollte der MMA-Star seinen potenziellen kommenden Kampf gegen den ehemaligen Champion Ilia Topuria verlieren.

Dvalishvili betonte, dass ein solcher unerwarteter Schritt notwendig sei, um den Knoten im Leichtgewicht zu lösen und Ilia Topurias Weg für einen kompromisslosen Rückkampf gegen Justin Gaethje zu ebnen.

Merab sagt dazu: „Ich habe ein Paar Gürtel. Ich werde einen davon Arman geben und sagen: 'Hier, jetzt hast du einen Titel, jetzt sollen sie den Rückkampf zwischen Ilia und Gaethje organisieren.' Justin muss Ilia einen Rückkampf gewähren! Denn Topuria wurde Champion im Federgewicht, verteidigte seinen Gürtel, stieg ins Leichtgewicht auf, schlug Charles Oliveira spektakulär k.o. und lieferte sich dann eine blutige Schlacht mit Gaethje. Gibt es nach solchen Kämpfen keinen Rückkampf? Arman ist ein sehr starker Kämpfer, und weil ich ihn respektiere, bin ich bereit, ihm meinen Gürtel einfach so zu überlassen.“.

Zur Erinnerung: Beim großen Turnier „UFC 331“ schlug Arman Tsarukyan den gefährlichen brasilianischen Herausforderer Mauricio Ruffy bereits in der ersten Runde k.o. und festigte damit seinen Status als Herausforderer Nummer eins im Gewicht.

Ist Dvalishvilis sensationeller Vorschlag nur freundschaftliches Trolling oder eine echte Herausforderung, die die Division erschüttert? Wie wird Dana White auf diesen Handel mit Rückkämpfen und Gürteln reagieren und kann Topuria die Hürde Tsarukyan überwinden?

„Gürtel-Geschenk, Rückkampf gegen Gaethje und Ruffys K.o.“: Die 5 Kernpunkte der Erklärung

Merab Dvalishviliaus seinem Live-Auftritt:

Gürtel-Geschenk an Tsarukyan: Merab sagte, dass er einen seiner echten UFC-Meisterschaftsgürtel aus seiner Sammlung an Tsarukyan abgeben würde, falls Arman gegen Topuria verliert;

Forderung nach Rückkampf zwischen Topuria und Gaethje: Dvalishvili ist der Meinung, dass Justin Gaethje einem Rückkampf gegen Ilia Topuria zustimmen muss;

Ilias Aufstieg im Leichtgewicht: Merab würdigte Topurias Aufstieg aus dem Federgewicht, den K.o.-Sieg gegen den ehemaligen Champion Charles Oliveira und das Duell mit Gaethje;

Grenzenloser Respekt für „Batman“: Der georgische Champion erkannte das Potenzial und das Können von Tsarukyan an und betonte, dass der Status als Champion zu ihm passt;

Tsarukyans Sieg bei „UFC 331“: Arman hat in seinem letzten Kampf Mauricio Ruffy in der ersten Runde ausgeknockt und bewiesen, dass er der Hauptanwärter auf den Gürtel ist.

UFC-Leichtgewichts-Intrige: Helden, Titel und Leistungsvergleich

Analyse des aktuellen Status der Hauptstars der Division und ihrer Zusammenhänge:

Name und Spitzname des Kämpfers Gewichtsklasse und Status Letztes wichtiges Ergebnis und Kämpfe Merab Dvalishvilis Haltung dazu Merab Dvalishvili („The Machine“) UFC-Champion (Besitzer mehrerer Gürtel) Absolute Dominanz in der Division Sensationeller Initiator: bereit, seinen Gürtel abzugeben Arman Tsarukyan („Batman“) Herausforderer Nr. 1 im Leichtgewicht K.o.-Sieg gegen Ruffy in Runde 1 bei UFC 331 Dvalishvilis enger Freund und hochgeschätzter Kämpfer Ilia Topuria („El Matador“) Ehemaliger Champion in zwei Gewichtsklassen / Star Oliveira ausgeknockt, Kampf gegen Gaethje bestritten Merabs Landsmann: Gilt als würdig für einen Rückkampf gegen Gaethje Justin Gaethje („The Highlight“) Top-Herausforderer und BMF-Gürtelträger Teilnehmer am Duell gegen Topuria Laut Dvalishvili muss er Topuria sofort einen Rückkampf gewähren

MMA- und Matchmaking-Expertise: Warum hat diese Aussage von Merab die Promotion erschüttert?

Fazit von Kampfsport-Kommentatoren und MMA-Analysten:

Symbolischer Aufstand gegen Dana White und die UFC-Regeln: Offiziell verliert ein Kämpfer seinen Titel nicht, wenn er seinen Gürtel verschenkt, da der Meisterschaftsanspruch auf dem Papier und in den Rankings bestehen bleibt; Merabs symbolische Aussage ist jedoch ein offener Druck auf die Matchmaker der Organisation und insbesondere auf den zögerlichen Justin Gaethje;

Psychologische Sicherheit für Tsarukyan: Nachdem Arman Ruffy in der ersten Runde vernichtet hat, zeigte er, dass er der absolute Anführer der Gewichtsklasse ist; Merabs Scherz ist ein geschickter PR-Schachzug, um Arman vor einem möglichen Superkampf gegen Topuria von psychischem Druck zu befreien und die Aufmerksamkeit der Medien auf ihn zu lenken;

Kommerzielle Kraft des Rückkampfs zwischen Topuria und Gaethje: Topuria sorgte mit dem K.o. gegen Oliveira für Aufsehen, und sein Kampf gegen Gaethje brach Rekorde bei den Pay-per-View-Verkäufen (PPV); Merab unterstützt als georgischer Kämpfer offen die Rückkehr von Topuria zu den größten Kämpfen (dem Rückkampf gegen Gaethje);

„Game of Thrones“ im Leichtgewicht: Das Dreieck aus Tsarukyan, Topuria und Gaethje ist derzeit der komplexeste und attraktivste Punkt in der Ära nach Islam Makhachev; Merabs Einmischung hat diese Intrige an die Spitze der Welttrends katapultiert.

Ein einziges Interview von Merab Dvalishvili hat die UFC-Elite in Aufruhr versetzt und eine beispiellose Welle des Interesses für die Superkämpfe im Herbst ausgelöst.

Wer würde Ihrer Meinung nach gewinnen, wenn Arman Tsarukyan und Ilia Topuria aufeinandertreffen? Muss Justin Gaethje Topuria wirklich sofort einen Rückkampf gewähren? Was halten Sie davon, dass Merab Dvalishvili seinen Meisterschaftsgürtel an Tsarukyan abgeben will? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese feurige Nachricht aus der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans!