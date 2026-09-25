Usbekischer Athlet gewinnt seine zweite Silbermedaille bei den Asienspielen

Bei den Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya hat die usbekische Delegation eine weitere Medaille gewonnen.

Im Kanurennsport holte Vladlen Denisov im Einer-Kajak über 500 Meter die Silbermedaille. Er erreichte das Ziel im Finale als Zweiter.

Für Denisov war dies die zweite Silbermedaille bei den Aichi-Nagoya 2026. Zuvor belegte der Athlet bereits im Zweier-Kajak über die gleiche Distanz zusammen mit Artur Guliyev den zweiten Platz.

Damit hat die Anzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen 28 erreicht.

Gold — 6

Silber — 14

Bronze — 8

Die zwei Silbermedaillen von Vladlen Denisov unterstreichen Usbekistans erfolgreiche Teilnahme im Kanu- und Kajaksport erneut.