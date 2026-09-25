Usbekischer Athlet gewinnt seine zweite Silbermedaille bei den Asienspielen

·0·Sport
Usbekischer Athlet gewinnt seine zweite Silbermedaille bei den Asienspielen

Bei den Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya hat die usbekische Delegation eine weitere Medaille gewonnen.

Im Kanurennsport holte Vladlen Denisov im Einer-Kajak über 500 Meter die Silbermedaille. Er erreichte das Ziel im Finale als Zweiter.

Für Denisov war dies die zweite Silbermedaille bei den Aichi-Nagoya 2026. Zuvor belegte der Athlet bereits im Zweier-Kajak über die gleiche Distanz zusammen mit Artur Guliyev den zweiten Platz.

Damit hat die Anzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen 28 erreicht.

  • Gold — 6

  • Silber — 14

  • Bronze — 8

Die zwei Silbermedaillen von Vladlen Denisov unterstreichen Usbekistans erfolgreiche Teilnahme im Kanu- und Kajaksport erneut.

Vladlen DenisovAichi-Nagoya 2026KanurennsportAsienspieleUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den AsienspielenHilola Sobirova gewinnt Silbermedaille bei den Asienspielen22 September 15:23Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenGestern 17:21Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den AsienspielenShahzod Nurmatov und Sobirjon Safaraliyev gewinnen Gold bei den AsienspielenGestern 17:10Darya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache MedaillengewinnerinDarya Latisheva gewinnt erneut eine Medaille bei den Asienspielen: Sie wird dreifache Medaillengewinnerin22 September 14:14Sechs Ringer auf der Matte: Das usbekische Freistil-Aufgebot für die AsienspieleSechs Ringer auf der Matte: Das usbekische Freistil-Aufgebot für die Asienspiele11 September 08:11„Absoluter Champion!“: Utkirbek Juraev gewinnt Gold bei den Asienspielen„Absoluter Champion!“: Utkirbek Juraev gewinnt Gold bei den AsienspielenGestern 17:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?