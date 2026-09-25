Foto: Uza.uz

In der entscheidenden 9. Runde der 46. Schacholympiade in Samarkand feierte die usbekische Nationalmannschaft einen sensationellen und historischen 2,5:1,5-Sieg gegen das US-Team, einen Giganten des Weltschachs. In diesem intellektuellen Duell an Brett 1 zeigten unsere Schachspieler gegen die stärksten Großmeister der Welt ihr außergewöhnliches Können.

Nodirbek Abdusattorov, der an Brett 1 mit den weißen Steinen spielte, besiegte den US-Anführer und Weltranglisten-Spitzenreiter Fabiano Caruana und sicherte unserem Team einen wichtigen Punkt (1:0). An Brett 3 nutzte Nodirbek Yakubboyev den Vorteil der weißen Steine perfekt aus und errang einen sensationellen Sieg gegen den amerikanischen Großmeister Hans Niemann (1:0).

Obwohl Javohir Sindarov an Brett 2 gegen den abgeklärten Wesley So verlor (0:1), hielt der junge Muhiddin Madaminov, der an Brett 4 mit den schwarzen Steinen spielte, dem Druck der Schachlegende Levon Aronian stand und erreichte ein goldwertes Remis (0,5:0,5). Dieser historische Sieg macht Usbekistan zum Hauptanwärter auf die Goldmedaille bei der Olympiade in Samarkand.

«Abdusattorovs Triumph, Niemanns Niederlage und das 2,5:1,5-Ergebnis»: Die 5 wichtigsten Punkte der 9. Runde

Die wichtigsten Fakten zum Super-Duell zwischen Usbekistan und den USA:

Sieg über die USA: Die usbekische Herren-Nationalmannschaft besiegte den Turnierfavoriten USA mit 2,5:1,5;

Super-Ergebnis von Abdusattorov: Nodirbek Abdusattorov besiegte Fabiano Caruana an Brett 1 (1:0) und legte den Grundstein für den Sieg;

Yakubboyev lässt Niemann keine Chance: An Brett 3 errang Nodirbek Yakubboyev mit Weiß einen souveränen Sieg gegen Hans Niemann (1:0);

Madaminovs wichtiges Remis: Muhiddin Madaminov erreichte mit Schwarz gegen den erfahrenen Levon Aronian ein Remis (0,5:0,5) und sicherte damit den Gesamtsieg;

Freier Weg zum Gold: Dieser Sieg brachte unsere Vertreter an die absolute Spitze der Turniertabelle.

Details nach Brettern: Statistiken des Duells Usbekistan gegen USA

Vergleich der offiziellen Ergebnisse der intensiven Partien der 9. Runde:

Brett und Teilnehmer Spieler mit Weiß Spieler mit Schwarz Ergebnis Wert des Ergebnisses Brett 1 (Elite-Duell) Nodirbek Abdusattorov (UZB) Fabiano Caruana (USA) 1 : 0 Caruana geschlagen, wichtiger Punkt Brett 2 (Cooles Duell) Wesley So (USA) Javohir Sindarov (UZB) 1 : 0 USA gleicht aus Brett 3 (Taktischer Schlag) Nodirbek Yakubboyev (UZB) Hans Niemann (USA) 1 : 0 Niemann chancenlos, entscheidender Sieg Brett 4 (Test der Standhaftigkeit) Levon Aronian (USA) Muhiddin Madaminov (UZB) 0,5 : 0,5 Goldenes Remis gegen Aronian Endstand — — 2,5 : 1,5 Usbekistans historischer Sieg

Schach-Expertise: Warum war dieses Ergebnis der Höhepunkt der Olympiade in Samarkand?

Fazit internationaler Analysten und Schachexperten:

«Die 100%ige Effektivität der weißen Taktik»: Der Trainerstab zeigte an beiden Brettern mit Weiß (Abdusattorov und Yakubboyev) maximale Aggressivität; die Siege gegen Caruana und Niemann zeigten, dass die Eröffnungswahl und die psychologische Vorbereitung tadellos waren;

Madaminovs Mut: Als Javohir Sindarov verlor, lastete der gesamte Druck auf Muhiddin Madaminov an Brett 4; dass unser junger Großmeister in einem komplexen Endspiel gegen eine Legende wie Levon Aronian fehlerfrei blieb, war die Basis für den Gesamtsieg;

Der direkte Weg zum Titel: Der Sieg gegen die USA, den stärksten Gegner der 9. Runde, verschafft unserem Team vor den Runden 10 und 11 einen absoluten Turnier- und psychologischen Vorteil.

Glauben Sie, dass Usbekistan nach diesem historischen 2,5:1,5-Sieg gegen die USA die Goldmedaille der Olympiadein Samarkand verteidigen kann? Wie bewerten Sie persönlich Nodirbek Abdusattorovs Sieg gegen Caruana? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Erfolg unseres Landes mit allen Landsleuten!