Historische UFC-Nacht in Abu Dhabi: Einer explodiert, einer hält stand (Video)

Die Etihad Arena in Abu Dhabi erlebte eine unvergessliche Nacht für das usbekische MMA. In den zwei Hauptkämpfen des Turniers Ramazon Temirov und Bogdan Guskov stiegen ins Octagon: Einer fertigte seinen berühmten gerankten Gegner in der ersten Runde ab, während der andere bis zur entscheidenden Runde gegen einen ehemaligen Champion kämpfte.

Temirov stoppte Steve Erceg durch technischen Knockout nach 4:21 Minuten der ersten Runde. Im Hauptkampf stoppte Magomed Ankalayev Guskovnach 2:41 Minuten der fünften Runde durch Schläge.

Zwei usbekische Kämpfer in Main-Card-Duellen in derselben Nacht

Der Hauptkampf von UFC Fight Night 282 bestritten Magomed Ankalayev und Bogdan Guskov. Im zweitwichtigsten Kampf des Abends traf Ramazon Temirov auf den ehemaligen Titelherausforderer Steve Erceg. Das Turnier fand am 25. Juli in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt.

Guskov nahm diese Chance mit einer Vorbereitungszeit von weniger als zwei Wochen an. Er sprang kurzfristig als Ersatz für den verletzten Khalil Rountree ein und bereitete sich in kürzester Zeit auf einen Fünf-Runden-Hauptkampf vor.

Diese Nacht bedeutete viel mehr als nur einen Sieg und eine Niederlage: Zwei Vertreter Usbekistans traten nacheinander auf der größten Bühne der UFC ins Octagon.

Temirov ließ Erceg keine Luft zum Atmen

Für Ramazon Temirov war der Kampf gegen Steve Erceg die bisher größte Prüfung seiner Karriere. Der australische Sportler hatte zuvor um den UFC-Meisterschaftsgürtel gekämpft und stand vor dem Turnier unter den Top Ten der Division.

Temirov scherte sich jedoch nicht um die Erfahrung und den Status des Gegners. Er übte von der ersten Runde an massiven Druck aus und ließ Erceg mehrfach durch harte Treffer wanken. Nach einer weiteren wuchtigen Offensivaktion bei 4:21 brach der Ringrichter den Kampf ab.

Dieser Sieg markierte Temirovs dritten Erfolg im UFC-Octagon und sein zweites Finish in der ersten Runde. Nach dem Kampf verheimlichte er nicht seine Absicht, um den Meisterschaftsgürtel zu kämpfen.

Guskov ging gegen den Ex-Champion bis in die Schlussrunde

Auf Bogdan Guskov wartete eine ungleich schwerere Aufgabe. Er trat mit einem kurzen Trainingslager gegen den ehemaligen Champion Magomed Ankalayev an.

Guskov stellte mit seinen schweren Schlägen eine ständige Gefahr dar und brachte das Duell bis in die fünfte Runde. In der Schlussrunde erhöhte Ankalayev jedoch den Druck und schlug eine Serie von Treffern. Der Ringrichter stoppte den Kampf bei 2:41.

Trotz der Niederlage zeigte Guskov:

Er nahm den Kampf kurzfristig an;

Er bestritt seinen ersten Fünf-Runden-Kampf gegen einen ehemaligen Champion;

Er kämpfte bis zur entscheidenden Runde;

Er sammelte wertvolle Erfahrung gegen die Elite im Halbschwergewicht.

Für Ankalayev war dieser Sieg ein wichtiger Schritt zurück in Richtung eines Titelkampfs.

Alle Ergebnisse von UFC Fight Night 282 im Überblick

Insgesamt fanden 12 Kämpfe bei der Veranstaltung statt. Das geplante Duell zwischen Islam Dulatov und Wellington Turman wurde wenige Stunden vor Turnierbeginn wegen einer Erkrankung von Dulatov abgesagt.

Main Card

Kampf Ergebnis Magomed Ankalayev vs. Bogdan Guskov Ankalayev, TKO, R5 2:41 Steve Erceg vs. Ramazon Temirov Temirov, TKO, R1 4:21 Magomed Zainukov vs. Damian Riepetsky Zainukov, einstimmige Entscheidung — 30:27 Rizvan Kuniev vs. Tyrell Fortune Kuniev, TKO, R3 1:12 Saygid Izagakhmaev vs. Abubakar Vagaev Vagaev, einstimmige Entscheidung — 29:28

Prelims

Kampf Ergebnis Walter Walker vs. Thomas Petersen Walker, Submission, R1 1:32 Dustin Jacoby vs. Muhammad Saidov Saidov, TKO, R2 4:49 Santiago Ponzinibbio vs. Sam Patterson Patterson, TKO, R2 3:06 Ismael Bonfim vs. Axel Sola Sola, Submission, R1 4:44 Brendson Ribeiro vs. Magomed Tuchalov Tuchalov, einstimmige Entscheidung — 29:28 Nurullo Aliev vs. Mike Davis Aliev, einstimmige Entscheidung — 30:27 Abdul Hussein vs. Cody Gibson Hussein, Submission, R3 3:07

Alle Ergebnisse sind auf der Event-Rückblickseite von MMA Fighting vermerkt.

Das wichtigste Fazit der Nacht für das usbekische MMA

Die Resultate fielen unterschiedlich aus, aber beide Kämpfer setzten ein starkes Zeichen auf ihrem Niveau.

Temirov stoppte einen Top-10-Ex-Herausforderer in der ersten Runde und meldete Ansprüche auf eine bessere Platzierung an. Guskov zeigte trotz kurzer Vorbereitung gegen den Ex-Champion bis zur fünften Runde, dass er für die Weltspitze bereit ist.

Temirov wartet nun auf ein weiteres großes Ranking-Duell, während Guskov mit einem vollständigen Trainingslager ins Octagon zurückkehren will. Die Nacht in Abu Dhabi ist vorbei, aber für die beiden Usbeken beginnt der große Weg erst richtig.

Was war eurer Meinung nach das Highlight der Nacht: Temirovs Knockout oder Guskows Tapferkeit gegen den Ex-Champion? Schreibt es in die Kommentare und teilt den Artikel mit UFC-Fans auf Telegram.