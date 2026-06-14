Muhiddin Mamajonov verliert Meisterschaftsgürtel wegen Verletzung (Video)

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Muhiddin Mamajonov verliert Meisterschaftsgürtel wegen Verletzung (Video)

Das lang erwartete, intensive und dramatische Mixed-Martial-Arts-Turnier „Octagon 87“ ist in einem der prächtigen Sportkomplexe unserer Hauptstadt zu Ende gegangen. Der Hauptkampf (Main Event) dieses Kampfabends, der die heißesten Duelle bot, hielt tausende einheimische und ausländische Fans im Stadion in Atem. In diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Spannung bis zur letzten Sekunde anhielt, trat der bekannte und erfahrene usbekische Kämpfer Muhiddin Mamajonov in das Octagon.

Unserem Vertreter stand in diesem äußerst wichtigen Duell der ernsthafte und gefährliche Kämpfer aus Tadschikistan, Fazliddin Madrahimov, gegenüber.

Fünf Runden intensiver Kampf und eine unerwartete Wendung in der vierten Runde

Dieser Hauptkampf um den prestigeträchtigen Interims-Meisterschaftsgürtel im Leichtgewicht begann von den ersten Sekunden an mit einem erbitterten und scharfen taktischen Schlagabtausch zwischen den Vertretern der beiden Nachbarländer. In den ersten drei Runden dieses auf fünf Runden angesetzten Revanche-Duells zeigten die Athleten echten Mut und hohe Technik. Beide Kämpfer setzten alles daran, den Gürtel zu gewinnen.

Doch während der vierten Runde ereignete sich im Octagon ein unerwarteter und unglücklicher Vorfall. Unser Landsmann Muhiddin Mamajonov zog sich bei einem der Zusammenstöße eine schwere Verletzung zu. Die Ärzte und das Team des Kämpfers untersuchten die Situation und stellten fest, dass eine Fortsetzung des Kampfes aufgrund der schweren Verletzung gesundheitsgefährdend wäre. Infolgedessen musste unser Vertreter den Kampf vorzeitig beenden.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit den Details und den Endergebnissen des Hauptkampfes von „Octagon 87“ vertraut machen:

Austragungsort

Offizieller Name des Turniers

Status des Kampfes (Main Event)

Unser Vertreter und Gewichtsklasse

Gegner (Land)

Runde und Grund für das Kampfende

Offizielles Endergebnis

Taschkent

Octagon 87

Main Event


(Hauptkampf)

Muhiddin Mamajonov


(Leichtgewicht)

Fazliddin Madrahimov


(Tadschikistan)

In der 4. Runde:


Aufgrund einer unerwarteten Verletzung

F. Madrahimov


zum Sieger erklärt

Der Gürtel geht nach Tadschikistan: Revanche erwartet

Aufgrund dieser technischen und medizinischen Situation wurde der Tadschike Fazliddin Madrahimov von den Kampfrichtern offiziell zum Sieger und neuen Interims-Meister im Leichtgewicht erklärt. Auch wenn diese unerwartete Niederlage die usbekischen Fans traurig gestimmt hat, verdient der Mut und Kampfgeist unseres Athleten im Octagon großen Applaus. Experten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückkampfes zwischen diesen beiden starken Kämpfern sehr hoch, sobald Mamajonov vollständig von seiner Verletzung genesen ist.

Wir wünschen Muhiddin Mamajonov eine schnelle Genesung und eine noch stärkere Rückkehr ins Octagon!

Verfolgen Sie die Teilnahme usbekischer MMA-Kämpfer an internationalen Turnieren, die neuesten Berichte von den heißen Kampfabenden in Taschkent und die zuverlässigsten Sportnachrichten gemeinsam mit uns auf Zamin!

Muhiddin MamajonovFazliddin MadrahimovTadschikistanTaschkentOctagon 87
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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