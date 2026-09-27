Milliardär unter Sanktionen besteigt den FIDE-Thron: Timur Turlov ist neuer Schach-Weltpräsident

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Milliardär unter Sanktionen besteigt den FIDE-Thron: Timur Turlov ist neuer Schach-Weltpräsident

Die lang erwarteten und politisch brisanten Präsidentschaftswahlen in der Welt-Schachgemeinschaft sind abgeschlossen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde der 38-jährige kasachische Unternehmer russischer Herkunft und Gründer der Freedom Holding Corp, Timur Turlov, der auf der ukrainischen Sanktionsliste steht, zum neuen Präsidenten des Weltschachverbandes (FIDE) gewählt. Turlov, der 2022 die russische Staatsbürgerschaft aufgab und den kasachischen Pass annahm, kandidierte zunächst gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten Arkadi Dvorkovich für das Amt des Vizepräsidenten.

Nachdem Dvorkovich, der im Sommer 2026 mit Sanktionen der Europäischen Union belegt wurde, seine Kandidatur zurückzog, kämpfte Turlov persönlich um das Präsidentenamt und gewann die Wahl am 26. September. Um die scharfe Kritik westlicher und ukrainischer Kreise an der FIDE zu entschärfen, vollzog Turlov einen unerwarteten Kompromiss: Er unterstützte die Ernennung von Mikhail Podolyak, dem Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, zum FIDE-Vizepräsidenten.

«Der 38-jährige Milliardär, der FIDE-Thron und der Podolyak-Faktor»: Die 5 Kernpunkte der Wahl

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den globalen Veränderungen in der FIDE-Führung:

  • Timur Turlov — neuer FIDE-Präsident: Der kasachische Geschäftsmann gewann die Wahl am 26. September 2026;

  • Dvorkovichs Rückzug und die Sanktionen: Arkadi Dvorkovich, der unter EU-Sanktionen steht, legte seine Befugnisse nieder und unterstützte offen die Kandidatur von Turlov;

  • Druck durch ukrainische Sanktionen: Turlov und seine Firma Freedom Holding Corp unterliegen weiterhin den ukrainischen Sanktionen;

  • Mikhail Podolyaks Vizepräsidentschaft: Um die Kritik zu mildern, wird der Berater des ukrainischen Präsidialamtes zum FIDE-Vizepräsidenten ernannt;

  • Suche nach politischem Gleichgewicht im Schach: Die Organisation versucht, die Spannungen zwischen russischem Einfluss und europäischem Druck diplomatisch zu reduzieren.

Veränderungen in der FIDE-Führung: Vergleich der Ära Dvorkovich und der Ära Turlov

Tabelle zum Machtwechsel und den Indikatoren für das politische Gleichgewicht in der Organisation:

Kriterien und Richtungen

Ära Arkadi Dvorkovich

Ära Timur Turlov (Neue Führung)

Staatsbürgerschaft und Status des Leiters

Russischer Staatsbürger, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident

Kasachischer Staatsbürger, internationaler Investor und Milliardär

Status internationaler Sanktionen

Direkt von EU-Sanktionen im Jahr 2026 betroffen

Unter ukrainischen Sanktionen (aber nicht auf der EU/US-Liste)

Kommerzielle und finanzielle Basis

Freedom Holding Corp als Hauptsponsor

Direkte Finanzkraft der Freedom Holding und Turlovs

Beziehungen zur Ukraine und zum Westen

Starker Druck, Gefahr von Turnierboykotten

Kompromiss durch das Angebot der Vizepräsidentschaft an Mikhail Podolyak

Hauptziel und Ausrichtung

Bewahrung der Organisation vor politischer Isolation

Vollständige Entpolitisierung des Weltschachs und Geschäftsexpansion

Geopolitik und Sportexpertise: Warum ist Turlovs Wahl revolutionär für die Schachwelt?

Fazit internationaler Sportanalysten, Diplomaten und Großmeister:

  • «Finanzielle Unabhängigkeit und FIDE-Budget»: In den letzten Jahren wurden die Schach-Weltmeisterschaft und die Grand-Prix-Turniere von Turlovs Strukturen finanziert; um den Bankrott der Organisation zu verhindern, wählten die Delegierten Turlov als den verlässlichsten Sponsor;

  • Podolyak-Diplomatie und einzigartiges Gleichgewicht: Die Einbindung von Mikhail Podolyak in die FIDE-Führung ist ein äußerst durchdachter geopolitischer Schachzug von Turlov; dieser Schritt zielt darauf ab, Boykottaufrufe aus Kiew und Europa zu blockieren und das Schach aus dem großen Sanktionskrieg herauszuhalten;

  • Zentralasien und die Position Kasachstans: Zum ersten Mal in der FIDE-Geschichte wurde ein Vertreter der zentralasiatischen Region die Nummer eins des Weltschachs; dies ebnet den Weg für eine neue Welle globaler Investitionen in den Schachsport in der Region, einschließlich Usbekistan und Kasachstan. Dies wird den Weg für eine neue Welle globaler Investitionen in den Schachsport ebnen.

Glauben Sie, dass die Wahl von Timur Turlov zum FIDE-Präsidenten und die Ernennung von Mikhail Podolyak zum Vizepräsidenten das Weltschach vor politischen Konflikten bewahren können? Welche neuen Möglichkeiten eröffnet der Aufstieg eines zentralasiatischen Vertreters an die Spitze des Weltschachs für unseren Sport? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der großen Wende in der Sportpolitik mit allen Schachbegeisterten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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