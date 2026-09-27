Zweijähriges Kind stellt vor seinem dritten Geburtstag zwei Rekorde auf

·7·Welt
Zweijähriges Kind stellt vor seinem dritten Geburtstag zwei Rekorde auf

Der Brite Jude Owens hat noch vor seinem dritten Geburtstag zwei Guinness-Weltrekorde im Snooker und Poolbillard aufgestellt.

Jude begann schon in sehr jungem Alter mit dem Snookerspielen. Er hob sich von Gleichaltrigen ab, indem er komplexe Stöße an einem Tisch für Erwachsene ausführte.

Laut Guinness-Weltrekorden wurde Jude im Alter von 2 Jahren und 261 Tagen der jüngste Spieler, der zwei Bälle mit einem einzigen Stoß beim Snooker versenkte.

Kurz darauf stellte er einen weiteren Rekord auf. Jude im Alter von 2 Jahren und 302 Tagen gelang ein Bank-Shot beim Poolbillard, womit er auch in dieser Kategorie zum jüngsten Rekordhalter wurde.

Interessanterweise benutzt Jude einen speziellen Hocker, um den Snookertisch für Erwachsene zu erreichen. Dennoch hat er durch seine Fähigkeit, präzise und schwierige Stöße auszuführen, viel Aufmerksamkeit erregt.

Auf diese Weise hat es der noch nicht dreijährige Jude Owens als zweifacher Rekordhalter in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Jude OwensGuinness-WeltrekordSnookerPoolbillardRekordhalter
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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