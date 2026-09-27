iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erzielen Verkaufsrekord in China

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iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erzielen Verkaufsrekord in China

Die neuesten Flaggschiffe von Apple, das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, stoßen auf dem chinesischen Markt auf beispiellose Nachfrage. Laut Daten von RDObservation wurden in der ersten Verkaufswoche fast 1,3 Millionen Einheiten im Land verkauft. Dies gilt als beachtliches Ergebnis für den Markt für High-End-Gadgets. Dies berichtet Ixbt.com.

Verkaufszahlen und Wachstumsrate

Statistischen Analysen zufolge liegt das Ergebnis der neuen Gerätegeneration in der ersten Woche etwa 15 Prozent über dem der im letzten Jahr vorgestellten iPhone 17 Pro-Serie. Die letztjährigen Flaggschiffe hatten ihrerseits bereits besser abgeschnitten als die vorherigen iPhone 16 Pro-Modelle. Dies zeigt, dass Apple seine Position in China von Jahr zu Jahr festigt.

Besonders bemerkenswert ist das hohe Verkaufstempo bereits am ersten Tag. Berichten zufolge fanden innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Markteinführung fast 322.800 Einheiten des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max in China ihre Käufer. Dieser Wert für den ersten Tag liegt fast 30 Prozent über dem der iPhone 17 Pro-Serie aus dem Vorjahr.

Technische Möglichkeiten und Preispolitik

Zur Erinnerung: Apple hat das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max am 10. September dieses Jahres offiziell vorgestellt. Auf dem chinesischen Markt liegen die Einstiegspreise für diese Smartphones bei 1490 bzw. 1640 USD. Trotz der hohen Preise greifen Kunden aktiv zu den neuen Geräten.

Dieses hohe Interesse und die Nachfrage sind auf die signifikanten technischen Upgrades der Flaggschiffe zurückzuführen. Insbesondere sind die Geräte mit folgenden Funktionen ausgestattet:

  • Der neue Apple A20 Pro Prozessor für hohe Leistung
  • Eine weiter verkleinerte Notch, die die Beeinträchtigung des Bildschirms minimiert
  • Eine aktualisierte 48-Megapixel-Kamera mit variabler Blende und erweiterten Funktionen
Experten sind der Meinung, dass technologische Upgrades und verbesserte Kamerafunktionen einen entscheidenden Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher haben. Ein solches Ergebnis auf einem riesigen Markt wie China wird als einer der wichtigsten kommerziellen Erfolge von Apple in dieser Saison gewertet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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