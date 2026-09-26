Timur Turlov wird FIDE-Präsident: Der jüngste Vorsitzende der Geschichte

In Samarkand ereignete sich ein historisches Ereignis für das Weltschach. Im Rahmen des FIDE-Kongresses fand die Wahl zum Präsidenten der Organisation statt, bei der der kasachische Unternehmer und Schachförderer Timur Turlov zum neuen FIDE-Präsidenten gewählt wurde.

Der 38-jährige Turlov setzte sich im zweiten Wahlgang mit 110 Stimmen gegen den deutschen Vertreter Vadim Rosenstein durch. Damit übernahm er die Führung der Organisation als jüngster Präsident in der Geschichte der FIDE.

An der Wahl nahmen Vertreter von 196 nationalen FIDE-Mitgliedsverbänden teil. Im ersten Wahlgang erhielt Turlov 96 Stimmen, während Rosenstein 76 und Jan-Hendrik Büttner 20 Stimmen auf sich vereinten. Im zweiten Wahlgang gewann Turlov mit 110:85 Stimmen.

Führungswechsel bei der FIDE in Samarkand

Timur Turlov trat die Nachfolge von Arkady Dvorkovich an, der die FIDE seit 2018 geleitet hatte.

Dvorkovich war zwei Amtszeiten lang FIDE-Präsident. Nach der Wahl drückte Turlov seine Dankbarkeit aus und betonte die Notwendigkeit, den Schachsport weiterzuentwickeln und die Organisationen zu stärken.

Die Wahl in Samarkand fand im Rahmen der FIDE-Generalversammlung am 26. September statt, zeitgleich mit der 46. Schacholympiade.

Wer ist Timur Turlov?

Timur Turlov wurde am 13. November 1987 geboren. Er ist Gründer und CEO der Freedom Holding Corp. Das Unternehmen agiert als internationale Finanzdienstleistungsgruppe, die an der NASDAQ-Börse notiert ist.

Turlov spielt seit seiner Kindheit Schach und wurde später zu einem der bedeutendsten Sponsoren dieses Sports.

Seit Januar 2023 war er Präsident des Kasachischen Schachverbandes. Nach Angaben der FIDE hat die Freedom Holding Corp. unter seiner Führung in Kasachstan etwa 30 Millionen Dollar in die Entwicklung des Schachs investiert und mehr als 20 große internationale FIDE-Turniere unterstützt.

Große Aufgaben für den neuen FIDE-Präsidenten

Als FIDE-Präsident wird Turlov ein breites Spektrum an Themen leiten, die mit der internationalen Entwicklung des Schachs verbunden sind.

In seinem Wahlprogramm konzentrierte er sich auf die Entwicklung der digitalen Schachinfrastruktur, die Unterstützung kleinerer Verbände, die Nutzung von Schach im Bildungswesen und die Stärkung von Anti-Betrugs-Technologien.

Eine weitere wichtige Persönlichkeit in Turlovs FIDE-Team ist der fünffache Schachweltmeister Viswanathan Anand. Anand wurde als sein Mitkandidat für das Amt des Vizepräsidenten nominiert.

Eine neue Ära für das Weltschach aus Samarkand

Die Wahl von Timur Turlov ist nicht nur für Kasachstan, sondern auch für das Schach in Zentralasien ein bedeutendes Ereignis.

Nach seiner Erfahrung als Leiter des kasachischen Schachverbandes übernimmt er nun die Führung der FIDE, der Organisation, die das Weltschach steuert.

Das bemerkenswerteste Detail ist sein Alter. Der 38-jährige Timur Turlov wurde zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte der FIDE gewählt.

Somit hat die am 26. September 2026 in Samarkand durchgeführte Wahl ein neues Kapitel in der Geschichte des Weltschachs aufgeschlagen.