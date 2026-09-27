In einer Begegnung, die in Zentralasien und im kontinentalen Fußball für großes Aufsehen sorgte, besiegte die usbekische Nationalmannschaft ihren langjährigen, unangenehmen Rivalen, den Iran, zu Hause souverän mit 3:1. Nach Spielende äußerte sich der iranische Nationaltrainer Amir Ghalenoei auf der Pressekonferenz ungewohnt offen, mutig und emotional und entschuldigte sich offiziell bei der gesamten iranischen Nation. Ghalenoei gab offen zu, dass die erfahrenen Leistungsträger des Teams unerwartet „kindliche Fehler“ begangen hätten und dass die Gegentore, die in einer Phase fielen, in der man das Spiel eigentlich kontrollierte, die gesamten Pläne zunichtegemacht hätten.

Der Experte würdigte die rasante Entwicklung der usbekischen Nationalmannschaft und die Arbeit des starken Trainers. Gleichzeitig schob er die Last der Niederlage nicht auf seine Spieler, sondern übernahm die volle Verantwortung und zeigte sich zuversichtlich, dass das Team im nächsten Spiel gegen Russland in einer deutlich stärkeren Verfassung auftreten werde.

„Kindliche Fehler, Entschuldigungen und Ghalenoeis Geständnis“: Die 5 Kernpunkte der Erklärung des iranischen Trainers

Die wichtigsten offiziellen Thesen und Fakten der Pressekonferenz:

Offizielle Entschuldigung beim iranischen Volk: Amir Ghalenoei entschuldigte sich offiziell bei allen Fans und seinem Volk für die historische 1:3-Niederlage;

„Der Hauptschuldige bin ich persönlich“: Der Trainer übernahm die volle Verantwortung und Schuld und akzeptierte die Niederlage mit Anstand;

Grobe Fehler der erfahrenen Spieler: Es wurde betont, dass die Gegentore durch kindliche, grobe Fehler der Führungsspieler fielen, während der Iran das Spiel eigentlich kontrollierte;

Anerkennung der Entwicklung des usbekischen Fußballs: Ghalenoei betonte, dass sich Usbekistan stetig weiterentwickelt und über hochkarätige Akteure sowie einen guten Trainer verfügt;

Versprechen vor dem Spiel gegen Russland: Der Trainer erklärte, dass aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen werden und das Team bis zum kommenden Spiel gegen Russland wieder in optimaler Form sein wird.

Das Duell Usbekistan – Iran: Probleme aus der Sicht von Amir Ghalenoei und anerkannte Fakten

Offizielle Analyse-Tabelle des iranischen Cheftrainers zu den Gründen der 1:3-Niederlage:

Themen Spielverlauf und Mängel Ghalenoeis Fazit und Position Das erste und zweite Gegentor Unordnung während der iranischen Spielkontrolle „Unsere erfahrenen Spieler haben sehr kindliche Fehler gemacht“ Umfangreiche Kaderänderungen Neue Spieler debütierten in der Nationalmannschaft Einige haben sich bewiesen, aber sie brauchen Zeit zur Anpassung Spielweise des Gegners (Usbekistan) Schnelle Konter und hohe Intensität „Usbekistan entwickelt sich rasant, sie haben einen starken Trainer“ Verantwortung für die Niederlage Individuelle Defensivfehler und Unordnung „Der Hauptschuldige bin ich, die Verantwortung liegt voll bei mir“ Physischer Zustand des Teams Erste FIFA-Abstellungsperiode nach der WM, Form noch nicht bei 100 % Wir sind noch nicht in Bestform, aber diese Fehler werden behoben Nächster Plan (gegen Russland) Fehleranalyse und Überprüfung des Kaders Im Spiel gegen Russland wird das Team deutlich disziplinierter und stärker auftreten

Fußballexpertise: Warum ist die 3-Tore-Niederlage des Iran ein historisches Ereignis?

Fazit von Asien-Fußballexperten, internationalen Sportkommentatoren und Taktikanalysten:

„Bruch des iranischen Defensiv-Monopols“: Die iranische Nationalmannschaft galt jahrelang als eines der stabilsten, defensivstärksten und unüberwindbarsten Teams des Kontinents; dass sie in Usbekistan3 Gegentore kassierte, beweist, wie effektiv die usbekische Offensive und das taktische Konzept funktioniert haben;

Durchbrechen der psychologischen Barriere: Jedes Duell gegen den Iran in den letzten Jahren war nervenaufreibend und schwierig; dieser glanzvolle 3:1-Sieg in Fergana zeigt, dass unsere Nationalmannschaft den „Iran-Komplex“ endgültig abgelegt hat und gegen jeden asiatischen Giganten nicht nur auf Augenhöhe, sondern überlegen spielen kann;

Ghalenoeis aufrechter Charakter: Dass er die Niederlage nicht auf den Schiedsrichter oder höhere Gewalt schiebt, sondern mit einem „Ich bin schuld“ die Verantwortung übernimmt, zeugt von hoher Kultur des Trainers und deutet gleichzeitig darauf hin, dass die Probleme in der iranischen Kabine (Generationswechsel, Konzentrationsmangel) ernst sind.

Glauben Sie, dass der souveräne 3:1-Sieg Usbekistans gegen den Iran bedeutet, dass unser Team zur Nummer 1 auf dem Kontinent geworden ist? War die Niederlage des Iran, wie Amir Ghalenoei sagte, ein zufälliger Fehler erfahrener Spieler oder das Ergebnis der hohen taktischen Meisterschaft von Fabio Cannavaro und unserem Trainerstab? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den historischen Sieg des usbekischen Fußballs mit allen Fans!