Wie sich Raumflüge auf die nächsten Generationen weiblicher Mäuse auswirkten

Weibliche Mäuse, die nach 42 Tagen auf der Internationalen Raumstation zur Erde zurückkehrten, konnten gesunden Nachwuchs zeugen, jedoch wurden bei ihren Töchtern und Enkelinnen signifikante reproduktive Veränderungen festgestellt. Die in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ist die erste wissenschaftliche Arbeit, die die langfristigen Auswirkungen von Raumflügen auf die weibliche Reproduktionsphysiologie über mehrere Generationen hinweg untersucht. Dieses wissenschaftliche Projekt wurde von Spezialisten des University of Kansas Medical Center und Wissenschaftlern des NASA Ames Research Center durchgeführt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurden die weiblichen Nagetiere, die an dem Experiment teilnahmen, im November 2023 mit dem SpaceX CRS-29 Frachtraumschiff zur ISS geschickt. Die Muttertiere, die 42 Tage außerhalb der Erde verbrachten, wurden erfolgreich trächtig und brachten gesunde Junge zur Welt. Obwohl die Anzahl ihrer Nachkommen etwas geringer war als in der Kontrollgruppe, war dieser Unterschied statistisch nicht signifikant, und die Vertreter der ersten Generation entwickelten sich normal.

Beobachtete Veränderungen in der zweiten Generation

Experten stellten jedoch fest, dass die wesentlichen Veränderungen und negativen Auswirkungen bei den nachfolgenden Generationen der Weltraumreisenden deutlich wurden. Es wurde festgestellt, dass die Töchter der im Weltraum gewesenen Mütter eine um 15 Prozent geringere Muskelkraft aufwiesen. Zudem zeigten sie in speziellen Verhaltenstests eine erhöhte Stressreaktion, und was am wichtigsten ist: Ihre eigene Fruchtbarkeit sank drastisch, was zu einer geringeren Anzahl an Nachkommen führte.

Bei denselben weiblichen Mäusen wurde ein Abfall des Anti-Müller-Hormons (AMH) verzeichnet, einem wichtigen Marker für die verbleibende Eizellreserve. Interessanterweise blieb der verringerte AMH-Wert sogar bei den Enkelinnen der dritten Generation bestehen. Die Wissenschaftler erklärten, dass sie den genauen Mechanismus dieses transgenerationalen Effekts noch nicht vollständig geklärt haben und die Forschung dazu fortgesetzt wird.

Mögliche Ursachen und zukünftige Risiken

Der Arbeitshypothese der Experten zufolge könnte dieser Zustand mit einer beschleunigten Zellalterung durch Mikrogravitation zusammenhängen. In früheren Studien wurden bereits zellulärer Stress und mitochondriale Dysfunktionen in menschlichem Gewebe und bei Nagetieren unter Schwerelosigkeit beobachtet. Da mitochondriale DNA nur über die mütterliche Linie vererbt wird, könnte dies theoretisch den transgenerationalen Effekt erklären, doch diese Version erfordert noch eine direkte experimentelle Überprüfung.

Gleichzeitig wiesen die Autoren auf einige Einschränkungen der Studie hin. Insbesondere war die Stichprobengröße des Experiments nicht sehr groß – es wurden nur 20 weibliche Mäuse beobachtet, die geflogen waren, und der Flug dauerte 42 Tage. Da sich die ISS zudem innerhalb des Schutzes des starken Magnetfelds der Erde befindet, erhalten die Besatzung und die Tiere deutlich weniger kosmische Strahlung als auf dem Weg zum Mond oder Mars. Ulrike Luderer von der University of California merkte an, dass ihre Arbeiten zu Strahlendosen bei Mars-Missionen einen drastischen Rückgang der Eizellreserven zeigten, was als wichtige Warnung dienen sollte, dass reproduktive Marker bei zukünftigen langfristigen Weltraumprogrammen streng überwacht werden müssen.