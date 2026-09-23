Seit 45 Jahren werden Garfield-Telefone an die Küsten Frankreichs gespült (Foto)

Seit den 1980er Jahren werden an den Küsten der französischen Region Bretagne orangefarbene Telefone in Form der Katze Garfield sowie deren Einzelteile angespült. Das kuriose Phänomen zieht seit Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Anwohner und Umweltschützer auf sich. Ein neuer Dokumentarfilm, der am 19. Juni 2026 veröffentlicht wurde, beleuchtet dieses Ereignis erneut.

Lange Zeit blieb die Herkunft der Telefone ein Rätsel. Im Jahr 2019 berichtete der lokale Landwirt René Morvan, dass er in seiner Kindheit, in den 1980er Jahren, nach einem schweren Sturm die Überreste eines Containers mit Telefonen in einer Höhle an der Küste gesehen hatte. Daraufhin untersuchten Umweltschützer die Höhle und fanden dort über 20 intakte Garfield-Telefone sowie verschiedene Einzelteile.

Es stellte sich heraus, dass ein mit Telefonen beladener Frachtcontainer vor Jahrzehnten auf See verloren gegangen war. In der Folge gelangten die Telefone durch die Wirkung der Gezeiten nach und nach aus der Höhle und wurden an den Strand gespült.

Die Garfield-Telefone werden auch im Jahr 2026 in Berichten über die Region thematisiert. Die Macher des neuen Dokumentarfilms haben die Ereignisse rund um die bretonische Küste, lokale Sammler und Aktivisten, die die Telefone über Jahre hinweg gesammelt haben, untersucht.

Auf diese Weise sind die Folgen einer in den 1980er Jahren auf See verlorenen Fracht seit fast 45 Jahren an den französischen Küsten sichtbar. Der Vorfall zeigt zudem, dass Plastik- und Elektronikabfälle, die ins Meer gelangen, über Jahrzehnte in der Natur verbleiben können.