Kasachstans Präsident entlässt Verteidigungsminister Dauren Kosanow mit sofortiger Wirkung

·23·Welt
Kasachstans Präsident entlässt Verteidigungsminister Dauren Kosanow mit sofortiger Wirkung

In den militärisch-politischen Kreisen Kasachstans kam es nach einer Katastrophe im Kaspischen Meer zu einem aufsehenerregenden Rücktritt. Durch ein entsprechendes Dekret des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew wurde Verteidigungsminister Generalleutnant Dauren Kosanow von seinem Amt entbunden. Diese harte Entscheidung wurde durch eine schreckliche Tragödie während einer Marineübung im Gebiet Mangghystau im Kaspischen Meer ausgelöst. Während der Ausführung einer Gefechtsübung führte ein plötzlicher und drastischer Wetterumschwung mit starkem Wind dazu, dass 17 Soldaten auf die offene See hinausgetrieben wurden.

Während bei schnellen Such- und Rettungsaktionen nur 3 Soldaten gerettet werden konnten, kamen die restlichen 14 ums Leben. Am Morgen des 25. September, nachdem die Leichen der letzten beiden vermissten Soldaten — Sergeant Mansur Gumarow und Matrose Miras Turdibekuli — gefunden wurden, wurden die Sucharbeiten offiziell beendet und eine landesweite Trauer ausgerufen. Das Ausmaß der Tragödie und die Verletzung von Sicherheitsvorschriften führten direkt zum Rücktritt der Ministeriumsführung.

«14 tote Soldaten, ein Sturm auf offener See und der Abgang des Ministers»: Die 5 Kernpunkte der Tragödie

In Kasachstandie wichtigsten Fakten zur Katastrophe und zum offiziellen Rücktritt:

  • Verteidigungsminister aus dem Amt entlassen: Per Präsidentendekret wurde General Dauren Kosanow mit sofortiger Wirkung als Verteidigungsminister abgesetzt;

  • Schreckliche Katastrophe im Kaspischen Meer: Während der Gefechtsübungen rissen starke Wellen 17 Soldaten auf die offene See hinaus;

  • 14 Opfer und 3 Überlebende: Nur 3 Soldaten konnten gerettet werden, 14 Seeleute kamen ums Leben;

  • Abschluss der Sucharbeiten: Am 25. September wurden die Leichen der letzten beiden Soldaten gefunden und die Suche offiziell beendet;

  • Landesweite Trauer und Ermittlungen: Am 25. September wurde im Land Trauer ausgerufen, die Generalstaatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen Verletzung der Sicherheitsvorschriften ein.

Details und Kennzahlen der Militärübungstragödie im Kaspischen Meer

Tabelle der von den zuständigen Behörden veröffentlichten offiziellen Fakten:

Kriterien und Kategorien

Offiziell registrierter Sachverhalt und Details

Ort und Bedingungen des Vorfalls

Gebiet Mangghystau, Küsten und Gewässer des Kaspischen Meeres

Hauptursache der Katastrophe

Plötzliche Wetterverschlechterung und Sturm während der Übung

In die See abgetriebene Soldaten

Insgesamt 17 Soldaten

Gerettete Personen

3 Soldaten (ins Krankenhaus eingeliefert)

Anzahl der Todesopfer

14 Soldaten (Offiziere, Sergeant und Matrosen)

Reaktion auf staatlicher Ebene

Ausrufung der landesweiten Trauer am 25. September

Politische und institutionelle Konsequenzen

Rücktritt von Verteidigungsminister Dauren Kosanow und strafrechtliche Ermittlungen

Militärische und politische Analyse: Warum hat Tokajew den Verteidigungsminister nicht verschont?

Schlussfolgerungen von Militäranalysten, Politikwissenschaftlern und internationalen Sicherheitsexperten:

  • «Verantwortungslosigkeit des Kommandos und Sicherheitskrise»: Der tragische Tod von 14 Soldaten in Friedenszeiten während einer regulären Übung zeigte, dass die Sicherheitsprotokolle der Armee und die Mechanismen zur Bewertung von Wetterprognosen völlig versagt haben; dass die Übung trotz bekannter Sturmgefahr nicht abgebrochen wurde, wird als Fehler des Kommandos gewertet;

  • Der entschlossene politische Wille von Präsident Tokajew: Nach einem solch schweren Verlust beschränkte sich das Staatsoberhaupt nicht auf die unteren Befehlsebenen, sondern sandte mit der Entlassung der Nummer eins der Armee, des Verteidigungsministers, ein Signal für Gerechtigkeit und Entschlossenheit an die Öffentlichkeit;

  • Beginn einer umfassenden Säuberung im Militärsystem: Die Bildung einer Regierungskommission unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers und die Einleitung von Untersuchungen durch die Generalstaatsanwaltschaft machen es unvermeidlich, dass weitere hochrangige Generäle im Ministerium und im Generalstab zur Verantwortung gezogen werden.

Glauben Sie, dass bei dem Tod der 14 Soldaten während der Übung nur eine Naturkatastrophe schuld ist oder hat das Kommando die Sicherheit vernachlässigt? Ist der Rücktritt des Verteidigungsministers eine ausreichende Maßnahme, um solche Tragödien in der Armee zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des schweren Vorfalls im Nachbarland mit allen Landsleuten!

Kassym-Schomart TokajewDauren KosanowKaspisches MeerMangghystauKasachstan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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