Die usbekischen Schachspieler haben bei der 46. Schacholympiade in Samarkand ein historisches Ergebnis erzielt und dem Land erneut olympisches Gold beschert. Dieser Sieg des Teams von Usbekistans aufstrebende Position im Schachsport erneut unter Beweis gestellt. Laut FIDE-Angaben hat die usbekische Herren-Nationalmannschaft den Wettbewerb gewonnen und wurde zum zweifachen Olympiasiegergekrönt.

Der Präsident der Republik Usbekistan, Schawkat Mirsijojew, gratulierte den Teammitgliedern, Mentoren und Trainern zu diesem historischen Sieg.

„Ihr seid die Helden des Neuen Usbekistans“

Das Staatsoberhaupt bezeichnete in seinem Glückwunschschreiben den Triumph von Samarkand als ein besonderes Ereignis in der Schachgeschichte des Landes.

Der Präsident nannte die Teammitglieder eine „goldene Generation“ und betonte, dass sie den Namen Usbekistans auf internationaler Bühne würdig vertreten haben.

„Möge der hohe und ehrenvolle Titel des zweifachen Olympiasiegers und dieser große Triumph uns allen, unserem multinationalen Volk, ein Segen sein!“

Schawkat Mirsijojew betonte, dass die heutigen Schachspieler nicht nur sportliche Ergebnisse liefern, sondern auch das Potenzial der Jugend des Landes aufzeigen.

Nodirbek Abdusattorov — Goldmedaille am ersten Brett

Einer der Anführer des Teams, Nodirbek Abdusattorov, blieb während der gesamten Olympiade ungeschlagen.

Der Präsident würdigte ihn besonders als Schachspieler, der am ersten Brett eine konstante Leistung zeigte und bewies, dass er der Anführer des Teams ist.

Auch die FIDE hatte vor der entscheidenden Phase des Wettbewerbs festgestellt, dass Abdusattorov nach 10 Runden mit 8 Punkten ungeschlagen blieb.

Sein persönliches Ergebnis spielte eine wichtige Rolle für den Gesamtsieg des Teams.

Die dramatische Partie von Nodirbek Yakubboev wurde besonders hervorgehoben

Auch Nodirbek Yakubboev holte wichtige Punkte auf dem Weg Usbekistans zur Meisterschaft.

Der Präsident betonte besonders seine Standhaftigkeit in den Duellen gegen Vertreter aus der Türkei, Indien, China und den USA.

Besonders seine Partie gegen den Inder Nihal Sarin stand im Mittelpunkt. Der Präsident hob die taktischen Lösungen hervor, die angewandt wurden, um aus der komplexen Situation in diesem Duell herauszukommen.

Diese Partie blieb als eine der wichtigsten Episoden im Kampf um die Medaillen zwischen Usbekistan und Indien in Erinnerung.

Javokhir Sindarov und der Beitrag der jungen Generation

Auch Javokhir Sindarov war einer der Schachspieler, die einen großen Beitrag zur Meisterschaft leisteten.

Laut FIDE-Angaben war es Sindarov, der im entscheidenden Duell Usbekistans gegen Armenien den ersten Sieg errang. Er besiegte Robert Hovhannisyan und sicherte dem Team einen wichtigen Punkt. In derselben Begegnung gewann auch Muhiddin Madaminov, während Nodirbek Abdusattorov seine Partie ebenfalls für sich entschied und den souveränen 3,5:0,5-Sieg Usbekistans sicherte.

Der Präsident würdigte besonders, dass auch Muhiddin Madaminov während des gesamten Wettbewerbs keine einzige Niederlage hinnehmen musste.

Auch Shamsiddin Vokhidov lieferte wichtige Punkte

Ein weiteres Mitglied des Nationalteams, Shamsiddin Vokhidov, konnte sich ebenfalls in einer Reihe wichtiger Begegnungen beweisen.

Er versuchte in den Partien gegen Schachspieler aus Indien, der Türkei und Ungarn die notwendigen Punkte für das Team zu holen.

Somit war das Meisterschaftsergebnis Usbekistans das Produkt der gemeinsamen Arbeit des gesamten Teams und nicht nur eines oder zweier Spieler.

Auch das zweite Team Usbekistans blieb nicht unbeachtet

Bei der Olympiade in Samarkand nahm Usbekistan auch mit einer zweiten Mannschaft teil.

Der Präsident erwähnte auch das Ergebnis dieses Teams besonders. Die von Jahongir Vokhidov angeführte Aufstellung errang eine Reihe wichtiger Siege gegen starke Gegner.

Auch die FIDE bezeichnete das Team Usbekistan-2 als eine der Entdeckungen der Olympiade. Das Team gewann gegen die Niederlande mit 3,5:0,5.

Die Ergebnisse gegen Vertreter aus Spanien und England wurden ebenfalls in der Gratulation des Präsidenten erwähnt.

Auch das Frauenteam erzielte ein würdiges Ergebnis

Der Präsident ließ auch die Teilnahme der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft nicht unerwähnt.

Es wurde hervorgehoben, dass sie einen Kampf auf Augenhöhe gegen das US-Team führten, in 11 Runden 7 Siege errangen und den Wettbewerb auf dem 13. Platz beendeten.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Entwicklung des Schachs in Usbekistan nicht nur auf die Herren-Nationalmannschaft beschränkt ist.

Historisches Ergebnis auch bei den Para-Schachspielern

Im Rahmen des Schachfestes in Samarkand erzielten auch die Para-Schachspieler ein wichtiges Ergebnis.

Vertreter Usbekistans gewannen zum ersten Mal in der Geschichte dieser Wettbewerbe die Bronzemedaille.

In der Gratulation des Präsidenten wurde besonders hervorgehoben, dass Selbi in der Einzelwertung Silber und Abdulaziz Bronze gewannen, während Ahadxon den Wettbewerb sogar völlig ungeschlagen beendete.

Die Anerkennung durch die FIDE zeigte ebenfalls den Aufstieg des usbekischen Schachs

Die Olympiade in Samarkand war reich an weiteren Ereignissen, die mit dem wachsenden internationalen Ansehen des usbekischen Schachs verbunden sind.

Bei den FIDE Excellence Awards 2026 belegte der Usbekische Schachverband in der Kategorie „Bester Verband“ den ersten Platz. In der FIDE-Mitteilung wurde betont, dass diese Auszeichnung die Arbeit der nationalen Verbände bei der Entwicklung des Schachs, der Unterstützung der Sportler sowie der Stärkung des Breiten- und Spitzenschachs würdigt.

Zudem wurden im Rahmen der 46. Schacholympiade auch die Wahlen zum FIDE-Präsidenten in Samarkand abgehalten. Timur Turlov wurde am 26. September zum FIDE-Präsidenten gewählt.

Die in Samarkand begonnene Geschichte hat eine neue Stufe erreicht

Das heutige Ergebnis des usbekischen Schachs ist kein Zufallserfolg. In den vor dem Wettbewerb veröffentlichten Materialien der FIDE wurde vermerkt, dass das Land nach dem Olympiasieg 2022 zu einer der stärksten Nationen im Weltschach geworden ist.

Nun ist das usbekische Nationalteam bei der 46. Schacholympiade in Samarkand erneut auf die höchste Stufe geklettert.

In diesem Sieg vereinen sich die Konstanz von Nodirbek Abdusattorov, die Ergebnisse von Nodirbek Yakubboev in wichtigen Partien, die entscheidenden Siege von Javokhir Sindarov, die ungeschlagene Teilnahme von Muhiddin Madaminov, der Beitrag von Shamsiddin Vokhidov und die Arbeit des gesamten Trainerstabs.

Die auf den Schachbrettern von Samarkand gewonnene Goldmedaille ist zu einer weiteren großen Seite in der Geschichte Usbekistans geworden.

Wie Schawkat Mirsijojew in seiner Gratulation betonte, bereiten die heutigen Schachspieler dem Volk des Landes großen Stolz und Freude. Nun hat sich für die „goldene Generation“ der Weg zu noch höheren Zielen eröffnet.