Bei den laufenden Asienspielen in Japan steht das usbekische Box-Nationalteam vor weiteren entscheidenden Runden. Laut Wettkampfkalender werden morgen fünf unserer talentierten Athleten in den Ring steigen, um ihren Weg in Richtung Medaillen fortzusetzen. Das Tagesprogramm zeichnet sich nicht nur durch hohe Wettbewerbsintensität aus, sondern auch durch klassische Duelle, auf die Boxfans mit Spannung warten. Insbesondere zwei der morgigen Kämpfe finden gegen den Erzrivalen, das kasachische Nationalteam, statt.

Besonders der Kampf von To‘rabek Xabibullayev gegen den namhaften kasachischen Gegner Nurbek Oralbay in der Gewichtsklasse bis 90 kg sowie das Duell der Frauen zwischen Aziza Zokirova und Natalya Bogdanova werden im Fokus der Fans stehen. Darüber hinaus werden Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova und Shavkatjon Boltayev in wichtigen Kämpfen antreten. Die Wettkämpfe beginnen in zwei Programmen – um 08:00 Uhr und 13:00 Uhr Taschkenter Zeit.

«5 Boxer, 2 usbekisch-kasachische Derbys und der Weg in den Ring»: Die 5 Kernpunkte des Tagesprogramms

Die wichtigsten offiziellen Informationen und Paarungen für die morgigen Boxkämpfe:

5 usbekische Boxer im Ring: Morgen bestreiten 3 Athletinnen und 2 Athleten unseres Nationalteams ihre Kämpfe der nächsten Runde;

Zentralasien Superderby: Die Boxschulen aus Usbekistan und Kasachstan treffen in zwei Gewichtsklassen (-75 kg und -90 kg) aufeinander;

Das Duell Xabibullayev – Oralbay: Der Kampf zwischen den beiden Favoriten der 90-kg-Klasse der Männer, To‘rabek Xabibullayev und Nurbek Oralbay, wird das Hauptereignis des Tages sein;

China, Nordkorea und die Mongolei als Gegner: Unsere Boxer werden sich zudem gegen Vertreter aus Nordkorea, China und der Mongolei beweisen müssen;

Kampfzeiten festgelegt: Alle Duelle sind in zwei Programme unterteilt und starten um 08:00 Uhr und 13:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Boxen bei den Asienspielen: Der vollständige Zeitplan der morgigen Kämpfe der usbekischen Vertreter

Übersicht unserer Landsleute, die morgen in den Ring steigen, und ihre Gegner:

Gewichtsklasse Usbekischer Boxer Gegner und Land Bedeutung des Kampfes und Kampfcharakter -51 kg (Frauen) Feruza Kazakova An Kum Byol (Nordkorea) Schnelligkeit, hohe Intensität und Pressing -75 kg (Frauen) Aziza Zokirova Natalya Bogdanova (Kasachstan) Prinzipielles usbekisch-kasachisches Derby, taktischer Kampf -70 kg (Männer) Shavkatjon Boltayev Li Guofeng (China) Präzise Schläge, Distanzkontrolle und Defensivtest -60 kg (Frauen) Sitora Turdibekova Namuun Monxor (Mongolei) Ausdauer, Kombinationsangriffe und Beweglichkeit -90 kg (Männer) To‘rabek Xabibullayev Nurbek Oralbay (Kasachstan) Zentralkampf des Tages: Schwere Schläge und Kampf um die absolute Vormachtstellung

(Hinweis: Die Kämpfe beginnen in zwei Sessions um 08:00 und 13:00 Uhr Taschkenter Zeit).

Boxen und Expertenanalyse: Warum entscheiden die morgigen Kämpfe über den Medaillenspiegel?

Fazit internationaler Boxexperten, Sportanalysten und Kommentatoren:

«Xabibullayev – Oralbay: Ein vorzeitiges Finale»: Dieses Duell in der 90-kg-Klasse ist nicht nur eine einfache Runde, sondern einer der Höhepunkte des Wettbewerbs; während Nurbek Oralbay eine der Hauptstützen des kasachischen Teams ist, zeichnet sich To‘rabek Xabibullayev durch seine Technik, sein Distanzgefühl und seine Kaltblütigkeit aus – ein Sieg in diesem Kampf ebnet den Weg zur Goldmedaille;

Die Mentalität der usbekisch-kasachischen Rivalität: Beide Länder gelten als weltweit führend im Boxen; Siege von Aziza Zokirova und To‘rabek Xabibullayev gegen die kasachischen Faustkämpfer wären ein entscheidender psychologischer Faktor, um den 4. Platz im Medaillenspiegel weiter zu festigen;

Prüfung für den Aufstieg im Frauenboxen: Das Aufeinandertreffen von Kazakova und Turdibekova mit physisch starken Gegnerinnen aus Nordkorea und der Mongolei zeigt, wie sehr sich die Position des usbekischen Frauenboxens in Asien festigt.

Wie viele der 5 morgigen Kämpfe werden unsere Boxer Ihrer Meinung nach gewinnen? Welches Ergebnis erwarten Sie insbesondere beim Schwergewichts-Superderby zwischen To‘rabek Xabibullayev und Nurbek Oralbay? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der wichtigen Kämpfe, die dem Goldkurs unseres Nationalteams gewidmet sind, mit allen Boxfans!