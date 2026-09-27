Türkische Wissenschaftler lüften die verlorenen Geheimnisse des Sonnensystems

In der wissenschaftlichen Welt wurde eine weitere faszinierende Hypothese über die Frühzeit des Sonnensystems aufgestellt. Laut einer Studie unter der Leitung von Professor Mutlu Yildiz von der Ege-Universität, die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde, existierte in der Frühzeit des Sonnensystems ein neunter Planet, der jedoch vom Zentralstern verschluckt wurde. Es geht um eine Supererde mit der 5- bis 10-fachen Masse der Erde, die durch die Gravitation der jungen Sonne in ihr Inneres gezogen wurde. Dies berichtet Ixbt.com .

Diese wissenschaftliche Hypothese stützt sich derzeit eher auf eine Reihe indirekter Beweise als auf direkte Beobachtungen. Sie alle zielen darauf ab, bestimmte Unstimmigkeiten in den bestehenden Modellen der solaren Evolution zu erklären. Experten wunderten sich seit langem über den ungewöhnlich niedrigen Gehalt an Lithium auf der Oberfläche des Sterns. Es wurde festgestellt, dass die Lithiummenge in der Sonne deutlich geringer ist, als es die wissenschaftlichen Standardmodelle vorhersagten.

Lithiummangel und seine Ursachen

Den Berechnungen von Mutlu Yildiz zufolge könnte das Eintauchen einer massereichen Supererde in die äußeren Schichten der Sonne einen Großteil des Lithiums in der Oberflächenzone in tiefere Schichten gedrückt haben. In diesen tiefen Schichten zerfällt dieses Element schneller, was zu einem drastischen Rückgang schwerer Elemente auf der Sternoberfläche führt. Dieser Prozess bietet eine logische Lösung für die Rätsel um die chemische Zusammensetzung der Sternoberfläche.

Der zweite wichtige Beweis betrifft subtile Veränderungen in der inneren Struktur des Sterns. Diese Veränderungen lassen sich in den frühen Stadien der solaren Evolution nicht durch einfache Methoden ohne äußere Krafteinwirkung erklären. Die mathematischen Modelle des Wissenschaftlers zeigen, dass das Szenario, in dem ein Planet die äußeren Hüllen des Sterns durchquert und anschließend vollständig schmilzt, der wahrscheinlichste Fall ist.

Eine Lösung für kosmische Rätsel

Sollte sich dieses neue Modell bestätigen, könnte es ein weiteres altes astronomisches Geheimnis lüften. Moderne Beobachtungen zeigen, dass Supererden in anderen Sternsystemen sehr verbreitet sind, während in unserem Sonnensystem keine Spur von ihnen zu finden ist. Der Hypothese von Mutlu Yildiz zufolge ist die Antwort einfach und überraschend: Der einzige derartige Planet wurde während der Entstehungsphase des Sterns von diesem selbst zerstört.

Obwohl diese Hypothese vorerst auf theoretischer Ebene bleibt, bietet sie der Wissenschaft eine einzigartige und perfekte Erklärung für bestehende Beobachtungsanomalien. Es wird erwartet, dass bei der zukünftigen Erforschung der Sonne und anderer Sternsysteme die Überreste solcher großen kosmischen Ereignisse tiefergehend analysiert werden. Dies wird der Menschheit zweifellos viele neue Erkenntnisse über die Geschichte unseres Zuhauses, des Sonnensystems, liefern.