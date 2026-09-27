„Doppelgold“: Nodirbek Abdusattorov als bester Spieler am 1. Brett der Welt ausgezeichnet!

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„Doppelgold“: Nodirbek Abdusattorov als bester Spieler am 1. Brett der Welt ausgezeichnet!

In der Gastgeberstadt Samarkand wurde die 46. Schacholympiade mit goldenen Buchstaben in die Geschichte unseres Nationalsports eingraviert. Da der Hauptverfolger Indien in der entscheidenden 11. Runde gegen Ungarn nur ein 2:2-Unentschieden erreichte und bei 18 Punkten stehen blieb, war der Meistertitel für die usbekische Herren-Nationalmannschaft vorzeitig gesichert. Doch die usbekischen Großmeister ließen nicht nach, besiegten das Team aus der Ukraine mit 2,5:1,5 und erklommen mit insgesamt 20 Punkten den höchsten Gipfel des olympischen Podiums.

Bei der feierlichen Abschlusszeremonie wurden die Medaillen an die Sieger der Herren- und Damenwettbewerbe überreicht. Als einer der glanzvollsten und aufregendsten Momente des Turniers wurde der usbekische Spitzenreiter Nodirbek Abdusattorov als bester Schachspieler der Welt am 1. Brett ausgezeichnet und nahm die Goldmedaille in der Einzelwertung entgegen. Damit sicherte sich Usbekistan neben dem Mannschaftsgold auch den Einzeltitel am ersten Brett.

„20 Punkte, Abdusattorovs Gold und der Triumph auf dem Podium“: 5 Kernpunkte des historischen Sieges

Die 46. Schacholympiade in Samarkand – die wichtigsten offiziellen Fakten zur Abschluss- und Siegerehrung:

  • Usbekistan – der absolute Champion: Unsere Nationalmannschaft besiegte die Ukraine in der letzten Runde mit 2,5:1,5 und beendete das Turnier mit 20 Punkten auf dem 1. Platz;

  • Vorzeitig garantierter Triumph: Das 2:2-Unentschieden Indiens gegen Ungarn sicherte unseren Vertretern die Goldmedaille bereits vorzeitig;

  • Nodirbek Abdusattorovs persönlicher Triumph: Unser Landsmann wurde als bester Schachspieler des 1. Brettes mit einer separaten Goldmedaille geehrt;

  • Feierliches Siegerpodest: In Samarkand wehte die usbekische Flagge auf der Bühne inmitten der führenden Schachstars der Welt am höchsten;

  • Zum zweiten Mal in vier Jahren die Weltkrone: Nach Gold in Chennai 2022 und Bronze in Budapest 2024 hat Usbekistan 2026 erneut den Gipfel des Weltschachs erobert.

46. Schacholympiade: Vergleich der Mannschafts- und Einzelergebnisse

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des Turniers in Samarkand:

Turnierkategorien

Sieger und Medaillengewinner

Leistung und Ergebnis

Bedeutung und historischer Status

Mannschaftsmeisterschaft (Herren)

Nationalmannschaft USBEKISTANS

20 Punkte (Absoluter 1. Platz)

Zweites Olympia-Gold innerhalb von 4 Jahren

Mannschafts-Silbermedaille

Indische Nationalmannschaft

18 Punkte (2:2 in der letzten Runde)

Hauptverfolger der Olympiade

Einzelleistung am 1. Brett

Nodirbek Abdusattorov

Goldmedaille für das 1. Brett

Führender Spieler am Brett Nummer eins weltweit

Duell der letzten Runde

Usbekistan – Ukraine

2,5 : 1,5

Sieg zur Festigung des Meistertitels

Arena der Siegerehrung

Internationale Bühne in Samarkand

Gold, Silber und Bronze überreicht

Wurde zum Zentrum der globalen Schachwelt

Schachexpertise: Warum ist Nodirbeks Gold am 1. Brett eine beispiellose Leistung?

Fazit internationaler Großmeister, FIDE-Analysten und Sportkommentatoren:

  • „Die schwere Last des 1. Brettes“: Das Spielen am 1. Brett bei einer Olympiade gilt als die schwierigste Aufgabe, da hier die stärksten Großmeister der Welt sowie amtierende und ehemalige Weltmeister aufeinandertreffen. Dass Nodirbek Abdusattorov diesem Druck standhielt und den 1. Platz in der Einzelwertung belegte, beweist, dass er zu den stärksten Schachspielern unseres Planeten gehört.

  • Führung und Inspiration für das Team: Nodirbeks souveränes, stabiles und unbesiegbares Spiel am ersten Brett ermöglichte es Sindarov, Yakubboyev, Vohidov und Madaminov, ihre Partien in aller Ruhe zu führen.

  • Historisches Erbe in Samarkand: Nicht nur den Mannschaftspokal in der Heimat, auf dem Boden von Samarkand zu verteidigen, sondern auch an den Einzelbrettern die Weltelite zu übertreffen, zeugt vom Beginn des „Goldenen Zeitalters“ des usbekischen Schachs.

Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov durch seine Auszeichnung als bester Spieler am 1. Brett in den kommenden Jahren zum Weltmeister im klassischen Schach werden kann? Welche Gefühle löst dieser doppelte Gold-Triumph in Samarkand bei Ihnen aus? Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des großartigen Erfolgs unserer Nationalmannschaft voller Stolz mit allen Landsleuten!

46. SchacholympiadeNodirbek AbdusattorovSamarkandUsbekische SchachnationalmannschaftWeltschach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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