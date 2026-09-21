Die Region Zentralasien und insbesondere Usbekistan stehen in naher Zukunft vor der Gefahr eines gravierenden Wassermangels und einer Klimakrise. Laut einem neuen, alarmierenden Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) schrumpfen die Süßwasserreserven und die Masse der Gebirgsgletscher in unserer Region in besorgniserregendem Tempo. In den letzten Jahren ist das Volumen des Wassers, das in die Stauseen von Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan und Afghanistan fließt, deutlich zurückgegangen.

Besonders kritisch ist die Lage in den Becken des Amudarja und Syrdarja, den Lebensadern der Region und ihrer Landwirtschaft: Die Gletscher in den Bergen verlieren weit mehr Eis, als sie durch neue Reserven bilden können. Die Zahlen sind erschreckend – allein in den letzten 5 Jahren haben die Gebirgsgletscher 6,2 Prozent ihrer Masse eingebüßt. Wenn man bedenkt, dass über 50 Prozent des Abflusses der zentralasiatischen Flüsse durch das Schmelzen von Schnee und Eis in den Bergen gespeist werden, wird dieser Prozess in den kommenden Jahren die Trinkwasserversorgung und die Ernährungssicherheit direkt gefährden.

Wie wird sich das Schmelzen der Gletscher um 6,2 Prozent auf die Wasserversorgung der Felder und Städte in den usbekischen Provinzen auswirken, welche Folgen hat dies für das Aralsee-Becken und ist diese ökologische Katastrophe noch aufzuhalten?

«6,2 % Verlust der Gletscher und leerlaufende Stauseen»: Die wichtigsten Fakten des WMO-Berichts

Wichtige Zahlen und Analysen internationaler Meteorologen und Klimaforscher:

6,2 % Eismasse in 5 Jahren verloren: Die Schmelzrate der Gletscher in den Hochgebirgsketten Zentralasiens hat die Möglichkeiten der natürlichen Regeneration weit überschritten;

Über 50 % des Wasserabflusses in Gefahr: Mehr als die Hälfte des Wassers der beiden größten Flüsse der Region, Amudarja und Syrdarja, speist sich aus diesem Eis- und Schmelzwasser;

Knappheit in den Stauseen der vier Länder: Der Wasserzufluss zu den großen strategischen Stauseen in Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Afghanistan ist drastisch gesunken;

Der Zyklus von «Schmelzen – dann Austrocknen»: Experten warnen, dass der Wasserstand durch das Schmelzen der Gletscher zwar anfangs höher erscheinen mag, die Reserven jedoch in naher Zukunft erschöpft sein werden, was zu einem Sinken des Pegels und zum Austrocknen der Flüsse führen wird;

Krise von Amudarja und Syrdarja: Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzflächen und Industriezweige in den Flussbecken sind mit dem Problem des Wassermangels konfrontiert.

Zentralasiatische Wasserressourcen: Vergleich des Zustands von Gletschern und Flüssen

Vergleichende Indikatoren der hydrologischen Veränderungen in der Region:

Indikatoren und Parameter Früherer Zeitraum (Natürliches Gleichgewicht) Wert der letzten 5 Jahre (WMO-Bericht) Zustand der Gletschermasse Schneeansammlung und Schmelze im Gleichgewicht Eismasse um 6,2 % verringert (beschleunigtes Schmelzen) Volumen des Zuflusses zu Stauseen Stabiler und prognostizierbarer Abfluss Deutlich zurückgegangen Hauptbetroffene Gebiete Randwüstenzonen Vier Länder im Becken von Amudarja und Syrdarja Quelle der Flusspeisung Über 50 % aus Schnee und Gletschern Abfluss schwächt sich aufgrund der Eisschichtreduzierung ab Zukünftiges Gefahrenniveau Saisonale Schwankungen Chronische hydrologische Dürre und Wasserkrise

Ökologie- und Geopolitik-Expertise: Wie sollte sich Usbekistan vor Wassermangel schützen?

Wichtige Empfehlungen internationaler Hydrologen und Klimaanalysten:

Massive Umstellung auf wassersparende Technologien: Die traditionelle Methode der Flutbewässerung auf alten Feldern muss sofort aufgegeben werden; Tropf- und Sprinklerbewässerungstechnologien müssen zu 100 Prozent verpflichtend werden;

Regionale Wasserdiplomatie: Die Vereinbarungen zur Wasserverteilung zwischen Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan müssen an die neue Realität des Klimawandels angepasst und das Management gemeinsamer Stauseen gestärkt werden;

Betonierung von Kanälen und Reduzierung von Verlusten: In Usbekistanmüssen die Arbeiten zur Betonierung der internen Kanäle beschleunigt werden, um die 30-40 % des Wassers zu retten, die durch Versickerung und Verdunstung verloren gehen;

Finanzielle Bewertung jedes Wassertropfens: Um die Verschwendung von Wasser in der Bevölkerung und in der Industrie zu verhindern, wird die Einführung von Zählern und strengeren Strafmaßnahmen zum Gebot der Stunde.

Dieses Fazit der Weltorganisation für Meteorologie zeigt deutlich, dass die Wasserfrage in Zentralasien kein bloßes Naturressourcenthema mehr ist, sondern zum Hauptfaktor für die Zukunft und nationale Sicherheit der Region geworden ist.

Was denken Sie: Welche Maßnahmen sollten in Usbekistan angesichts des schnellen Schmelzens der Gletscher und des Austrocknens der Flüsse zuerst ergriffen werden, um Wasser zu sparen? Funktionieren die Beschränkungen gegen Wasserverschwendung auf den Feldern ausreichend? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese äußerst wichtige ökologische Warnung, die das Leben der gesamten Region betrifft, mit all Ihren Angehörigen und Landsleuten!