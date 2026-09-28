Feruza Kazakova siegt und trifft im Halbfinale auf die Olympiasiegerin

Die Boxwettbewerbe der 20. Asienspiele in Aichi-Nagoya, Japan, erreichen ihre heiße Phase. Die asiatische Meisterin Feruza Kazakova, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 51 kg bei den Frauen vertritt, trat im Viertelfinale gegen die Vize-Asienmeisterin An Kum Byol aus Nordkorea an. In einem intensiven Kampf mit hohem Tempo dominierte unsere Athletin dank ihrer überragenden Technik, ihrer Kombinationsangriffe und ihres perfekten Distanzgefühls und sicherte sich einen souveränen 5:0-Sieg nach einstimmiger Entscheidung der Punktrichter.

Mit diesem glänzenden Erfolg hat sich Kazakova mindestens die Bronzemedaille gesichert und wird im Halbfinale gegen die erfahrene Olympiasiegerin von Paris 2024, Wu Yu aus China, um den Einzug ins Finale kämpfen. Zudem erwartet die Fans ein weiteres Highlight des Tages: das prestigeträchtige Duell in der 75-kg-Klasse zwischen Aziza Zokirova und der Kasachin Natalya Bogdanova.

«5:0-Dominanz, garantierte Medaille und der Test gegen die Olympiasiegerin»: 5 Kernpunkte des wichtigen Sieges

Die wichtigsten offiziellen Informationen zum Viertelfinalkampf von Feruza Kazakova und zur nächsten Runde:

Absolute Überlegenheit mit 5:0: Feruza Kazakova dominierte alle Runden und besiegte die nordkoreanische Vertreterin einstimmig nach Punkten;

Garantierte Medaille bei den Asienspielen: Der Sieg im Viertelfinale sicherte unserer Athletin mindestens die Bronzemedaille und den Einzug ins Halbfinale;

Olympiasiegerin im Halbfinale: Nun kämpft die usbekische Boxerin gegen die Goldmedaillengewinnerin von Paris 2024, die starke chinesische Favoritin Wu Yu, um das Finalticket;

An Kum Byols Können gebrochen: Der starke Druck der nordkoreanischen Gegnerin, einer Medaillengewinnerin der Asienmeisterschaften, hielt Kazakovas schnellen Schlägen nicht stand;

Nächstes usbekisch-kasachisches Derby: Der Kampf von Aziza Zokirova gegen die Kasachin Natalya Bogdanova in der 75-kg-Klasse wird das nächste zentrale Ereignis des Tages.

Asienspiele «Aichi-Nagoya 2026»: Vergleich der Statistiken im Viertelfinale der 51-kg-Klasse

Klassifizierung der offiziellen Daten des Kampfes zwischen Feruza Kazakova und An Kum Byol:

Kampfparameter und Kriterien Feruza Kazakova (Usbekistan) An Kum Byol (Nordkorea) Sportlicher Status und Titel Asienmeisterin, Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften Silbermedaillengewinnerin der Asienmeisterschaften Gewichtsklasse -51 kg (Frauenboxen) -51 kg (Frauenboxen) Endgültige Entscheidung der Punktrichter 5 : 0 (Einstimmiger Sieg) Niederlage (aus dem Wettbewerb ausgeschieden) Taktische Überlegenheit im Ring Schnelle Beinarbeit, präzise Konterserien Tendenz zum direkten Angriff, anfällig für Gegentreffer Erreichter Status im Wettbewerb Halbfinalistin (Mindestens Bronze garantiert) Im Viertelfinale gestoppt Gegnerin in der nächsten Runde Wu Yu (China — Olympiasiegerin Paris 2024) —

Boxanalyse: Warum wird das Halbfinale von Feruza Kazakova der Höhepunkt des Turniers?

Fazit internationaler Boxkommentatoren, Trainer und Sportexperten:

«Die usbekische Boxschule gegen den olympischen Gipfel»: Die Chinesin Wu Yu ist nicht nur Olympiasiegerin, sondern gilt in ganz Asien als die dominierende Kraft in ihrer Gewichtsklasse; dass Feruza mit solch überzeugenden 5:0-Siegen diese Phase erreicht hat, zeigt, dass sie gegen den chinesischen Star nur mit dem Ziel Gold in den Ring steigen wird;

Perfekte Distanz gegen den nordkoreanischen Stil: An Kum Byol war eine sehr kraftvolle Gegnerin, die physisch unaufhörlich Druck ausübte; Kazakova besiegte sie nicht durch rohe Gewalt, sondern durch intelligente Beinarbeit, kühle Konter und den präzisen Jab mit der linken Hand;

Das erwartete Duell von Aziza Zokirova: Der Kampf von Aziza Zokirova gegen Natalya Bogdanova ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung für unser Team und wird die Position unserer Nationalmannschaft im Medaillenspiegel weiter festigen.

Glauben Sie, dass Feruza Kazakova im Halbfinale die Olympiasiegerin von Paris, Wu Yu, besiegen und ins Finale von Aichi-Nagoya einziehen kann? Welches Ergebnis erwarten Sie beim Kampf zwischen Aziza Zokirova und der Kasachin Natalya Bogdanova? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse zum historischen Lauf der usbekischen Boxer mit allen Fans!