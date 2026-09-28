Chelsea bietet 80 Millionen Pfund und Gusto für Husanov: Sensation in der Premier League

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Chelsea bietet 80 Millionen Pfund und Gusto für Husanov: Sensation in der Premier League

Vor der Winter-Transferperiode bahnt sich in der englischen Premier League eine echte Sensation an. Wie die britische Presse berichtet, plant der Londoner Klub Chelsea Manchester CityVerteidiger Abdukodir Khusanovmit einem beispiellosen Transferplan zu verpflichten. Die Londoner, die ihre Probleme in der Defensive lösen wollen, bereiten mehrere Angebote vor, um den 22-jährigen usbekischen Fußballer bereits im Winter zu holen.

Die erste Option sieht vor, dass die „Blues“ den französischen Rechtsverteidiger Malo Gusto, der schon lange auf der Wunschliste von City-Trainer Enzo Maresca steht, direkt gegen Khusanov eintauschen wollen. SollteManchester Citydiesem Deal nicht zustimmen, ist Chelsea bereit, satte 80 Millionen Pfund (rund 95 Millionen Euro) für Abdukodir zu zahlen. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde unser Landsmann zu einem der teuersten Verteidiger der Fußballgeschichte aufsteigen.

„80-Millionen-Klausel, Gusto-Tausch und Londoner Forderung“: Die 5 Kernpunkte des Transfers

Die wichtigsten offiziellen Fakten rund um die Winter-Transferdiskussionen um Abdukodir Khusanov:

  • Zwei Angebote von Chelsea: Die Londoner haben entweder einen Tausch oder eine direkte Rekordzahlung vorbereitet, um Khusanov zu verpflichten;

  • Tausch mit Malo Gusto: Der talentierte französische Außenverteidiger Gusto, an dem Maresca interessiert ist, könnte im Gegenzug für Khusanov nach Manchester geschickt werden;

  • 80 Millionen Pfund Ablöse: Falls eine Absage erfolgt, werden die Londoner versuchen, City mit einer Barzahlung von 80 Millionen Pfund zu überzeugen;

  • Top-3-Verteidiger der Premier League: In analytischen Rankings wird der usbekische Legionär bereits unter den drei besten Verteidigern der Premier League geführt;

  • Volle Unterstützung der Fans: Chelsea-Anhänger in den sozialen Netzwerken unterstützen den Plan des Klubs aktiv, da sie glauben, dass Khusanov dem Team Schnelligkeit, physische Stärke und Passgenauigkeit verleihen wird.

Vergleich der Transferangebote von Chelsea für Khusanov

Tabelle der beiden vom Londoner Klub vorbereiteten Transferszenarien:

Angebotsparameter

Option 1: Tauschgeschäft

Option 2: Direkter Rekordkauf

Mechanismus der Einigung

Malo Gusto ↔ Abdukodir Khusanov

Zahlung der vollen Geldentschädigung

Finanzieller Wert

Transferrechte an Gusto gehen an City

80 Millionen Pfund (Rekordablöse)

Vorteil für City

Maresca erhält den Rechtsverteidiger, den er für seinen Stil benötigt

Stärkung des Financial Fairplay durch den Verkauf eines Verteidigers

Chelseas Gewinn

Stärkung des Abwehrzentrums ohne Baraufwand

Gewinn eines der teuersten und zuverlässigsten Verteidiger der Geschichte

Rolle von Khusanov

Unvermeidlicher Stammplatz in Alonsos 3er-Abwehrkette

Neuer Star des Klubs und Abwehrchef

Fußball- und Marktexpertise: Warum ist Khusanov 80 Millionen Pfund wert?

Fazit britischer Scouts, Transfer-Insider und Taktikexperten:

  • „Einzigartige physische Stärke und moderne Passkultur“: Khusanov besitzt alle Eigenschaften, die ein moderner Innenverteidiger braucht – er kann mit den schnellsten Sprintern der Premier League mithalten, ist in Zweikämpfen eine Mauer und zeigt hohe Präzision bei langen Diagonalpässen;

  • Logik des Malo-Gusto-Tauschs: Da City auf der rechten Seite einen schnellen Verteidiger benötigt, könnte das Angebot von Gusto für beide Seiten vorteilhaft sein; da die „Citizens“ jedoch versuchen, Abdukodir als Teil ihres langfristigen Projekts zu halten, ist die 80-Millionen-Pfund-Option wahrscheinlich der Hauptplan;

  • Eine neue Ära in der Fußballgeschichte: Ein 80-Millionen-Pfund-Kauf würde Khusanov in die Riege der teuersten Verteidiger der Geschichte wie Josko Gvardiol und Harry Maguire einreihen – ein Beweis dafür, dass der usbekische Fußball auf dem globalen Markt zum Hauptziel der Weltklubs geworden ist.

Glauben Sie, dass Manchester City einem Tausch mit Malo Gusto zustimmen wird, oder muss Chelsea tatsächlich 80 Millionen Pfund für Abdukodir Khusanov auf den Tisch legen? Denken Sie, dass ein Wechsel nach London der nächste große Karriereschritt für ihn wäre? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese sensationelle Nachricht über den usbekischen Fußball mit allen Fans!

Abdukodir KhusanovChelseaManchester CityPremier LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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