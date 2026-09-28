Portugiesischer Trainer zählt Norwegen zu den fünf besten Teams Europas

In einem spannenden Spiel der UEFA Nations League sicherte sich die portugiesische Nationalmannschaft einen 2:1-Auswärtssieg gegen Norwegen. Dieses Ergebnis sichert dem amtierenden Meister die Tabellenführung in Gruppe A4 mit drei Punkten Vorsprung. Nach dem Spiel lobte der portugiesische Trainer das Potenzial des Gegners und zählte ihn zu den Elite-Teams des Kontinents, berichtet Goal.com. berichtet .

In einem Interview mit Sport TV betonte der erfahrene Trainer, dass das Spiel im Ullevaal-Stadion in Oslo mit hoher Intensität geführt wurde. Seiner Meinung nach zeugt ein Sieg unter solch schwierigen Auswärtsbedingungen von Charakter und taktischer Disziplin der Mannschaft. Die portugiesische Nationalmannschaft bleibt nach dem Auftaktsieg gegen Wales ungeschlagen.

Erling Haaland und die defensive Herausforderung

Es ist kein Geheimnis, dass Erling Haaland im Mittelpunkt des Spiels stand. Der portugiesische Cheftrainer hob die physische Stärke und die Fähigkeit des gegnerischen Stürmers hervor, jederzeit ein Tor zu erzielen. Seiner Ansicht nach verfügen die Norweger nicht nur über individuelle Talente, sondern auch über ein geschlossenes Mannschaftsspiel, was sie zu einer der fünf stärksten Nationalmannschaften Europas macht.

Ordnung in der Defensive und die Kontrolle des Zentrums waren der Schlüssel zum Sieg. Der Trainer erklärte, dass die Wachsamkeit der Innenverteidiger Renato Veiga und Rúben Dias sowie das zuverlässige Spiel von João Palhinha und Rúben Neves im defensiven Mittelfeld dazu beitrugen, Haalands Möglichkeiten zu begrenzen. Obwohl Haaland sechs Schüsse innerhalb des Strafraums abgab und einen davon verwandelte, ging der Gesamtplan auf.

Taktische Änderungen und Sieg

Die Tore von João Félix und Gonçalo Ramos in der zweiten Halbzeit neutralisierten den Anschlusstreffer von Erling Haaland. Dieser Sieg festigte Portugals Position in der Gruppe. Der Trainer erklärte, dass die späten Einwechslungen, darunter Bernardo Silva, nicht dazu dienten, sich hinten reinzustellen, sondern den Gegner zu überraschen.

Der Fachmann erinnerte zudem daran, dass jedes Spiel in der Nations League große Verantwortung erfordert und daher kein Raum für Experimente bleibt. Mit dem zweiten Sieg in Folge schreitet die portugiesische Nationalmannschaft selbstbewusst voran. Trotz der Niederlage ernteten die Norweger für ihre starke Leistung Expertenlob.