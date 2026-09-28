NASA wählt Ernährungssystem für 15 Astronauten auf dem Mars aus

Die NASA hat die Ergebnisse des Wettbewerbs Deep Space Food Challenge: Mars to Table bekannt gegeben, der darauf abzielt, ein umfassendes Ernährungssystem für zukünftige Mars-Expeditionen zu schaffen. Laut ixbt.com dient dieses Projekt als wichtige Grundlage, um 15 Astronauten, die zum Roten Planeten reisen, langfristig mit nachhaltiger Nahrung zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Die Wettbewerbsbedingungen waren streng: Die Teilnehmer mussten eine Infrastruktur entwerfen, die eine 15-köpfige Besatzung für 500 Marstage oder etwa 513 Erdtage mit Nahrung versorgen kann. Insgesamt gingen 113 Bewerbungen aus 33 Ländern und 28 US-Bundesstaaten ein, wobei sich 5 Gewinner einen Preispool von 650.000 Dollar teilten.

Adaptive Nourishment Infrastructure gewinnt

Den ersten Platz belegte Chinyer Ukeje aus Philadelphia, die ein Preisgeld von 300.000 Dollar erhielt. Ihr Konzept namens Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI) hob sich durch seinen ganzheitlichen Ansatz von anderen Projekten ab.

Das ANI-Konzept umfasst mehrere fortschrittliche Bereiche:

Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung

Fermentationsprozesse und Pilzzucht

Nährstoffrecycling in geschlossenen Kreisläufen mittels Bioreaktoren

Produktion von 50 % der Nahrung vor Ort bei minimalem Einsatz von Ressourcen von der Erde

Der zweite Platz ging an das kalifornische Unternehmen Cislune, das 200.000 Dollar gewann. Ihr System Fresh, Ferment, Reserve sieht die Kultivierung spezifischer Kulturen, die Umwandlung eines Teils der Ernte in Standardprodukte und die Nutzung von Erdreserven für Notfälle vor. Drei weitere Teams wurden für ihre individuellen Leistungen mit jeweils 50.000 Dollar ausgezeichnet.

Die Bedeutung des Nahrungsmittelanbaus für Mars-Missionen

Derzeit werden Lebensmittel für die Internationale Raumstation auf der Erde zubereitet und verpackt. Für eine Mars-Mission ist dieser Ansatz jedoch äußerst komplex, da der Hinflug allein mindestens 9 Monate dauert und die Lagerung von Fertignahrung Gewichtsprobleme und Herausforderungen bei der Haltbarkeit mit sich bringt.

Daher betrachtet die NASA die Produktion eines Teils der Nahrung direkt im Weltraum und vor Ort als integralen Bestandteil der Infrastruktur für zukünftige langfristige interplanetare Flüge. Der Wettbewerb Mars to Table war eine logische Fortsetzung des Programms, das zwischen 2021 und 2024 stattfand.