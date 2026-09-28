NASA wählt Ernährungssystem für 15 Astronauten auf dem Mars aus
Die NASA hat die Ergebnisse des Wettbewerbs Deep Space Food Challenge: Mars to Table bekannt gegeben, der darauf abzielt, ein umfassendes Ernährungssystem für zukünftige Mars-Expeditionen zu schaffen. Laut ixbt.com dient dieses Projekt als wichtige Grundlage, um 15 Astronauten, die zum Roten Planeten reisen, langfristig mit nachhaltiger Nahrung zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.
Die Wettbewerbsbedingungen waren streng: Die Teilnehmer mussten eine Infrastruktur entwerfen, die eine 15-köpfige Besatzung für 500 Marstage oder etwa 513 Erdtage mit Nahrung versorgen kann. Insgesamt gingen 113 Bewerbungen aus 33 Ländern und 28 US-Bundesstaaten ein, wobei sich 5 Gewinner einen Preispool von 650.000 Dollar teilten.
Adaptive Nourishment Infrastructure gewinntDen ersten Platz belegte Chinyer Ukeje aus Philadelphia, die ein Preisgeld von 300.000 Dollar erhielt. Ihr Konzept namens Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI) hob sich durch seinen ganzheitlichen Ansatz von anderen Projekten ab.
Das ANI-Konzept umfasst mehrere fortschrittliche Bereiche:
- Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung
- Fermentationsprozesse und Pilzzucht
- Nährstoffrecycling in geschlossenen Kreisläufen mittels Bioreaktoren
- Produktion von 50 % der Nahrung vor Ort bei minimalem Einsatz von Ressourcen von der Erde
Die Bedeutung des Nahrungsmittelanbaus für Mars-MissionenDerzeit werden Lebensmittel für die Internationale Raumstation auf der Erde zubereitet und verpackt. Für eine Mars-Mission ist dieser Ansatz jedoch äußerst komplex, da der Hinflug allein mindestens 9 Monate dauert und die Lagerung von Fertignahrung Gewichtsprobleme und Herausforderungen bei der Haltbarkeit mit sich bringt.
Daher betrachtet die NASA die Produktion eines Teils der Nahrung direkt im Weltraum und vor Ort als integralen Bestandteil der Infrastruktur für zukünftige langfristige interplanetare Flüge. Der Wettbewerb Mars to Table war eine logische Fortsetzung des Programms, das zwischen 2021 und 2024 stattfand.
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