78-jährige Schottin stellt Weltrekord in Fortnite auf

Die 78-jährige schottische Gamerin Kit Bowie hat sich in die Geschichte der Videospiele eingetragen. Sie sicherte sich einen Guinness-Weltrekord als älteste Streamerin, die das Spiel Fortnite regelmäßig auf der Plattform Twitch überträgt.

Kit Bowie streamt ihre Gaming-Sessions bereits seit fast neun Jahren unter dem Namen «grumpygran48» live auf Twitch. Ihr Interesse an Fortnite begann im Jahr 2017, nachdem sie ihren Enkel bei diesem beliebten Online-Spiel beobachtet hatte.

Das Beobachten ihres Enkels weckte sofort Bowies Interesse. Nachdem sie das Spiel zunächst nur verfolgt hatte, beschloss die Schottin, Fortnite selbst auszuprobieren. Mit der Zeit entwickelte sich dieses Hobby von einer einfachen Freizeitbeschäftigung zu einer regelmäßigen Gaming- und Streaming-Karriere.

In einem Interview mit Guinness World Records erklärte Bowie, dass sie trotz der fast neun Jahre, die sie Fortnite bereits spielt, immer noch mit der gleichen Begeisterung bei der Sache ist wie zu Beginn.

Die 78-jährige Gamerin hat auch eine Reihe anderer Videospiele ausprobiert. Doch keines davon konnte bei ihr so viel Interesse wecken wie Fortnite. Deshalb bezeichnet sich Bowie lieber als «Fortniter» – also als Fortnite-Spielerin – statt sich einfach nur als «Gamerin» zu bezeichnen.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters setzt Bowie ihre Streaming-Aktivitäten fort. Ihr langjähriges Engagement bei Fortnite und die Erstellung von Inhalten auf Twitch zeigen, dass die Leidenschaft für Videospiele in jedem Alter bestehen bleiben kann.