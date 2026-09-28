Frau stirbt nach Fettabsaugung vor ihrer Hochzeit

In Mexiko-Stadt verstarb die 35-jährige Dulce María wenige Monate vor ihrer Hochzeit, nachdem sie sich heimlich einer Fettabsaugung unterzogen hatte. Ihrem Verlobten hatte sie erzählt, sie müsse sich wegen eines Gebärmuttermyoms behandeln lassen. Später stellte sich heraus, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen hatte.

Dulce María hatte die Pink Glow Clinic über soziale Medien gefunden und nach einer Beratung am 27. August etwa 3.300 Pfund im Voraus bezahlt. Vor der Operation hatte sie fast 18 Stunden lang nichts gegessen.

Der Eingriff fand jedoch nicht an der Adresse statt, an der die Beratung durchgeführt wurde, sondern in einem anderen, wohnhausähnlichen Gebäude. Angehörige gaben an, dass das Gebäude kein Schild der Klinik trug.

Dulce María betrat das Gebäude am 11. September gegen 13:00 Uhr. Gegen 15:30 Uhr erhielt ihre Familie einen Notruf. Der Arzt teilte ihnen mit, dass die Frau viel Blut verloren habe und anschließend ihr Herz- und Atemstillstand eingetreten sei.

Ihr Verlobter Emir Caleb berichtete, dass die Mitarbeiter Dulce Marías Sachen herausbrachten und ihn baten, einen Krankenwagen zu rufen. Sie versuchten, sie mit Sauerstoff und Herzmassage zu retten, doch es schien an der notwendigen medizinischen Notfallausrüstung zu fehlen.

Dulce María wurde nach 19:00 Uhr von Gerichtsmedizinern abtransportiert. Im Totenschein wurden ein Hirnödem und eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge als Todesursache vermerkt.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und anderer Straftaten eingeleitet. Gegen die Person, die die Operation mutmaßlich durchgeführt hat, wurde ein Haftbefehl erlassen, doch die Identität und eine mögliche Festnahme wurden offiziell nicht bestätigt.

Dulce Marías Schwester gab später an, Einstichstellen unter den Rippen und am Gesäß gesehen zu haben. Diese Spuren wurden bisher nicht offiziell erklärt. Die Familie behauptete zudem, Dulce María habe sich Sorgen darüber gemacht, dass die Klinik keine Blutreserven vorrätig hatte, und dass der Arzt bei der Voruntersuchung „sehr grob“ zu ihr gewesen sei.

Dulce Marías Sohn, Dide González, erinnerte an seine Mutter und nannte sie eine „Kämpferin“. Nach dem Vorfall löschte die Klinik ihre Beiträge in den sozialen Medien.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.