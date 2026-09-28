iQOO Pad Ultra Tablet: 9020 mAh Akku und leistungsstarkes Kühlsystem

Die Marke iQOO hat offiziell die wichtigsten technischen Daten ihres neuen kompakten Tablets namens iQOO Pad Ultra bekannt gegeben. Die Vorstellung des Geräts ist für den 29. September geplant und es zieht trotz seines dünnen Gehäuses mit Flaggschiff-Funktionen die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com wird das neue Gerät mit einem fortschrittlichen 8,8-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Die Bildwiederholfrequenz des Displays beträgt 165 Hz und sorgt für ein sehr flüssiges Bild. Der Hersteller verspricht zudem eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4500 nits und eine Reaktionszeit von weniger als 1 Millisekunde.

Dünnes Gehäuse und aktives Kühlsystem

Einer der überraschendsten Aspekte des Tablets sind seine Abmessungen. Bei einer Dicke des Metallgehäuses von nur 5,74 mm beträgt das Gesamtgewicht 298 Gramm. Die Ränder um den Bildschirm sind ebenfalls extrem dünn und messen nur 2,65 mm in der Breite.

Trotz des so dünnen Gehäuses ist es den Ingenieuren gelungen, einen riesigen 9020 mAh Akku im Gerät unterzubringen. Darüber hinaus ist das Tablet laut ixbt.com mit einem aktiven Kühlsystem ausgestattet, das einen kleinen eingebauten Lüfter mit den Maßen 30x30x3,5 mm umfasst.

Leistung und Gaming-Funktionen

Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, wird das iQOO Pad Ultra mit einem Flaggschiff-Prozessor der Qualcomm Snapdragon 8-Serie ausgestattet. Dies ermöglicht dem Gerät eine perfekte Leistung selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen und Spielen.

Speziell für Gamer ist das Tablet mit zwei leistungsstarken Vibrationsmotoren ausgestattet. Diese sollen während des Spielens ein realistisches und tiefgreifendes taktiles Feedback (Vibration) liefern.

Das Gerät wird den Käufern in zwei Hauptfarben angeboten: Silber und Schwarz. Da das offizielle Vorstellungsdatum näher rückt, wird erwartet, dass iQOO weitere Details und die Preisgestaltung für dieses Flaggschiff-Tablet bekannt gibt.