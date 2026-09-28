iQOO Pad Ultra Tablet: 9020 mAh Akku und leistungsstarkes Kühlsystem

·0·Technologie
iQOO Pad Ultra Tablet: 9020 mAh Akku und leistungsstarkes Kühlsystem

Die Marke iQOO hat offiziell die wichtigsten technischen Daten ihres neuen kompakten Tablets namens iQOO Pad Ultra bekannt gegeben. Die Vorstellung des Geräts ist für den 29. September geplant und es zieht trotz seines dünnen Gehäuses mit Flaggschiff-Funktionen die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com wird das neue Gerät mit einem fortschrittlichen 8,8-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet sein. Die Bildwiederholfrequenz des Displays beträgt 165 Hz und sorgt für ein sehr flüssiges Bild. Der Hersteller verspricht zudem eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4500 nits und eine Reaktionszeit von weniger als 1 Millisekunde.

Dünnes Gehäuse und aktives Kühlsystem

Einer der überraschendsten Aspekte des Tablets sind seine Abmessungen. Bei einer Dicke des Metallgehäuses von nur 5,74 mm beträgt das Gesamtgewicht 298 Gramm. Die Ränder um den Bildschirm sind ebenfalls extrem dünn und messen nur 2,65 mm in der Breite.

Trotz des so dünnen Gehäuses ist es den Ingenieuren gelungen, einen riesigen 9020 mAh Akku im Gerät unterzubringen. Darüber hinaus ist das Tablet laut ixbt.com mit einem aktiven Kühlsystem ausgestattet, das einen kleinen eingebauten Lüfter mit den Maßen 30x30x3,5 mm umfasst.

Leistung und Gaming-Funktionen

Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, wird das iQOO Pad Ultra mit einem Flaggschiff-Prozessor der Qualcomm Snapdragon 8-Serie ausgestattet. Dies ermöglicht dem Gerät eine perfekte Leistung selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen und Spielen.

Speziell für Gamer ist das Tablet mit zwei leistungsstarken Vibrationsmotoren ausgestattet. Diese sollen während des Spielens ein realistisches und tiefgreifendes taktiles Feedback (Vibration) liefern.

Das Gerät wird den Käufern in zwei Hauptfarben angeboten: Silber und Schwarz. Da das offizielle Vorstellungsdatum näher rückt, wird erwartet, dass iQOO weitere Details und die Preisgestaltung für dieses Flaggschiff-Tablet bekannt gibt.

iQOOTabletTechnologieGadgetsSnapdragon
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vivo Y600i: Smartphone mit 8000 mAh Akku und extrem robustem Gehäuse vorgestelltVivo Y600i: Smartphone mit 8000 mAh Akku und extrem robustem Gehäuse vorgestelltGestern 22:21iQOO präsentiert ein Konzept-Smartphone mit einem 15 000 mA·ch-AkkuiQOO präsentiert ein Konzept-Smartphone mit einem 15 000 mA·ch-Akku15 August 13:5513.000 mAh Akku und Snapdragon 8 Elite: iQOO Pad6 Pro vorgestellt13.000 mAh Akku und Snapdragon 8 Elite: iQOO Pad6 Pro vorgestellt20 Mai 23:52iQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits HelligkeitiQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits Helligkeit14 September 15:53Xiaomi 18 Pro Max vorgestellt: Weltweit erstes Smartphone mit Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Xiaomi 18 Pro Max vorgestellt: Weltweit erstes Smartphone mit Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 623 September 19:53Motorola Signature 27 vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und Bang & Olufsen AudioMotorola Signature 27 vorgestellt: Snapdragon 8 Elite und Bang & Olufsen Audio23 September 10:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt