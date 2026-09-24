Feruza Kazakova startet mit einem sensationellen Sieg bei den Asienspielen Aichi-Nagoya-2026

Bei den XX. Asienspielen, die in den japanischen Städten Nagoya und Aichi ausgetragen werden, haben die hitzigen und kompromisslosen Kämpfe für die usbekischen Box-Asse begonnen. Bei diesem prestigeträchtigsten Sportereignis unseres Kontinents stieg die Medaillengewinnerin der Weltmeisterschaft und amtierende Asienmeisterin Feruza Kazakova (Gewichtsklasse bis 51 kg) als erste Athletin unseres nationalen Boxteams in den Ring und sorgte bereits in der ersten Runde für eine echte Sensation. Nach Angaben des usbekischen Boxverbandes traf unsere Landsfrau aufgrund der Auslosung in ihrem ersten Kampf auf eine der Top-Favoritinnen dieser Gewichtsklasse: die erfahrene Thailänderin Raksat Chutxamat.

Zur Information: Chutxamat war mit großen Ambitionen angereist, als zweifache Bronzemedaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften (2014, 2019) und Vize-Asienmeisterin der Spiele von Hangzhou 2022. Doch Kazakova übernahm im Ring die volle Kontrolle und ließ alle Titel und die Erfahrung ihrer Gegnerin hinter sich. Über alle drei Runden hinweg zeigte Feruza flinke Bewegungen sowie präzise und kraftvolle Schlagserien, ließ ihrer Kontrahentin keine Chance und siegte einstimmig nach Punkten mit 5:0, womit sie in die nächste Runde einzog.

Welche psychologische Bedeutung hat dieser souveräne Start von Feruza Kazakova für das usbekische Boxteam, wer sind die Hauptkonkurrentinnen auf dem Weg zum Titel und wie viele Goldmedaillen können die usbekischen Boxerinnen in den Ringen von Nagoya gewinnen?

„5:0-Dominanz, Sturz der Favoritin und ein meisterhafter Auftakt“: Die 5 Kernpunkte des Kampfes

Die wichtigsten Fakten und Details zum ersten Sieg von Feruza Kazakova bei „Aichi-Nagoya-2026“:

Der erste Kampf und der erste Sieg unserer Boxerinnen: Feruza Kazakova stieg als erste aus der usbekischen Boxdelegation in den Ring und leitete die Siegesserie ein;

Absolutes 5:0-Ergebnis: Während des Kampfes werteten alle Kampfrichter einstimmig (5:0) die absolute Überlegenheit unserer Landsfrau in allen drei Runden;

Kontinentalfavoritin gestoppt: Raksat Chutxamat (zweifache WM-Medaillengewinnerin, Vize-Asienmeisterin von Hangzhou 2022) musste das Turnier bereits in der ersten Runde verlassen;

Taktische und physische Überlegenheit: Kazakova parierte die Konter ihrer Gegnerin fehlerfrei und kontrollierte die Distanz perfekt;

Ein mutiger Schritt in Richtung Goldmedaille: Nachdem sie die Hürde der schwierigen Auslosung erfolgreich genommen hat, ist die usbekische Boxerin zur Hauptanwärterin auf den Titel in der 51-kg-Klasse avanciert.

„Aichi-Nagoya-2026“: Analyse des Duells zwischen Feruza Kazakova und Raksat Chutxamat

Statistiken des Erstrundenkampfes, Status der Athletinnen und Vergleich der Runden:

Indikatoren und Kriterien Feruza Kazakova (Usbekistan) Raksat Chutxamat (Thailand) Sportlicher Status und Titel Asienmeisterin, WM-Medaillengewinnerin Zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin (2014, 2019), Vize-Asienmeisterin Hangzhou-2022 Gewichtsklasse -51 kg -51 kg Status und Bedeutung des Kampfes Entscheidende Hürde in der ersten Runde Start als Turnierfavoritin Dynamik der 1., 2. und 3. Runde Volle Initiative, schnelle Angriffe und präzise Treffer Zur Defensive gezwungen, Treffer kassiert Einstimmige Entscheidung der Kampfrichter 5 : 0 (Einstimmiger Sieg) Niederlage (aus dem Turnier ausgeschieden) Status der nächsten Runde Einzug in die nächste Runde und Weg zu den Medaillen Vorzeitiger Abschied vom Turnier

Box-Expertise und Analyse: Warum ist dieser Sieg von Kazakova ein großer Erfolg für unser Team?

Fazit internationaler Boxanalysten und des nationalen Trainerstabs:

Das „Syndrom des ersten Kampfes“ überwinden: Bei Großereignissen als Erste aus dem Team in den Ring zu steigen, bürdet der Athletin eine enorme psychologische Verantwortung auf; dass Kazakova diesen Druck so gelassen bewältigt und mit 5:0 gewonnen hat, wirkt als starker Motivationsschub für das gesamte usbekische Boxteam;

Beseitigung der Haupthürde bereits in der ersten Runde: Chutxamat war eine Gegnerin mit langjähriger Erfahrung, die einen unbequemen und geschlossenen Stil pflegte; dass dieses Hindernis gleich zu Beginn aus dem Weg geräumt wurde, ebnet Feruza den Weg zu den Medaillen erheblich;

Schnelligkeit und Technik der usbekischen Boxschule: Die von Kazakova gezeigte schnelle Beinarbeit und die Schlagserien haben erneut bewiesen, dass dies im modernen Amateurboxen die effektivste Methode ist, um die Gegnerin zu zermürben und bei den Kampfrichtern wertvolle Punkte zu sammeln;

Der Weg zu den Goldmedaillen: Nachdem eine der gefährlichsten Konkurrentinnen in der 51-kg-Klasse ausgeschieden ist, hat sich für Feruza Kazakova eine riesige Chance eröffnet, bis ins Finale vorzustoßen und auf japanischem Boden die usbekische Hymne erklingen zu lassen.

Der blitzartige Sieg von Feruza Kazakova im Ring von Nagoya war ein würdiger Auftakt für den Medaillenkampf der usbekischen Sportdelegation bei den XX. Asienspielen.

Glauben Sie, dass Feruza Kazakova, die bereits im ersten Kampf eine Kontinentalfavoritin mit 5:0 besiegt hat, bei den Asienspielen „Aichi-Nagoya-2026“ Gold gewinnen kann? Wie viele Medaillen werden unsere Boxerinnen bei diesem Turnier Ihrer Meinung nach sammeln? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung und Wünsche für unsere Boxerin in den Kommentaren und teilen Sie diesen spannenden Bericht über den glänzenden Sieg des usbekischen Boxens mit allen Sportbegeisterten!