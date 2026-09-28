Der kasachische Präsident Qassym-Schomart Toqajew hielt eine Dringlichkeitssitzung mit der Führung des Verteidigungssystems ab und bewertete den Tod von 14 Soldaten während einer Übung im Kaspischen Meer als Zeichen für die berufliche Inkompetenz des Kommandos und der Generäle. Das Staatsoberhaupt verurteilte scharf, dass Verantwortungslosigkeit, Nachlässigkeit und Augenwischerei im Militär zur Gewohnheit geworden seien, wobei den Soldaten nicht einmal einfachste Rettungswesten zur Verfügung gestellt wurden.

Nach dieser Tragödie wurde der Verteidigungsminister seines Amtes enthoben und durch Aidos Mirsachmetow ersetzt; zudem wurden der erste stellvertretende Kommandeur der Marine und eine Reihe weiterer Kommandeure verhaftet. Der Präsident betonte, dass Dienstgrade und Positionen niemanden vor Strafe schützen würden, und leitete eine umfassende Überprüfung ein, um die Streitkräfte von den Überresten des letzten Jahrhunderts zu befreien und die Armee nach internationalen Standards grundlegend zu transformieren.

„Fehlende Rettungswesten, Verhaftungen und ein neuer Minister“: Die 5 Kernpunkte von Toqajews Erklärung

Die wichtigsten Fakten aus den scharfen Entscheidungen und offiziellen Erklärungen des kasachischen Präsidenten zum Verteidigungssystem:

Inkompetenz von Generälen und Offizieren aufgedeckt: Der Präsident erklärte, dass Verantwortungslosigkeit, mangelhafte Planung und die Nachlässigkeit des Kommandos zum Tod der 14 Soldaten geführt hätten;

Einfachste Sicherheitsausrüstung fehlte: Es wurde kritisiert, dass Militärangehörige ohne spezielle Rettungswesten zu Übungen auf offener See geschickt wurden;

Drastische personelle Veränderungen: Aidos Mirsachmetow wurde als neuer Verteidigungsminister anstelle des entlassenen Dauren Kossanow ernannt;

Hochrangige Militärs verhaftet: Gegen den stellvertretenden Marinekommandeur, zwei Einheitskommandeure sowie Leiter von Infanteriekompanien und Kutterführern wurden Strafverfahren eingeleitet und Verhaftungen vorgenommen;

Forderung nach grundlegender Armeereform: Toqajew betonte, dass die Streitkräfte „im letzten Jahrhundert steckengeblieben“ seien, und ordnete die Umstellung des Kommandosystems auf ein neues Modell nach internationalen Standards an.

Kaspische Tragödie und Veränderungen im Verteidigungsministerium: Ein detaillierter Vergleich

Tabelle der Details zur Tragödie, der festgestellten Mängel und der staatlichen Maßnahmen:

Kriterien und Bereiche Zustand und Mängel während der Übung Präsidentenbeschluss und ergriffene Maßnahmen Kommando und Führung Fehlen eines Marine-Oberbefehlshabers, mangelnde Koordination durch den Generalstab Verteidigungsminister D. Kossanow entlassen, A. Mirsachmetow ernannt Sicherheitsvorkehrungen Bei der Seeübung wurden den Soldaten keine Rettungswesten ausgehändigt Dekret zur umfassenden Überprüfung des Ministeriumssystems unterzeichnet Folgen des Vorfalls Von 17 Soldaten kamen 14 ums Leben, nur 3 wurden gerettet Regierungskommission und Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet Rechtliche Verantwortung Dienstpflichtverletzung und Missachtung der Schiffsführungsvorschriften Stellvertretender Marinekommandeur, 2 Einheits- und 2 Kutterkommandeure verhaftet Allgemeiner Zustand des Systems „Verantwortungslosigkeit, Augenwischerei und Rückständigkeit des letzten Jahrhunderts“ Aufgabe zur Schaffung einer „Armee neuen Typs“ auf Basis fortschrittlicher internationaler Erfahrungen

Militärische und politische Expertise: Warum bestraft Toqajew das Kommando so hart?

Schlussfolgerungen von Analysten für Verteidigung und Sicherheit sowie Militärexperten:

„Augenwischerei und Sicherheitsdegradierung“: Das Fehlen einfachster Rettungswesten bei Seeübungen zeigte den Höhepunkt von Korruption und Verantwortungslosigkeit im System; Toqajews deutliche Worte waren ein Schlag gegen das System der Formalitäten und gefälschten Berichte in der Armee;

Das Prinzip „Dienstgrade bieten keine Immunität“: Die Verhaftung des ersten stellvertretenden Marinekommandeurs und der Einheitskommandeure zeigt die kompromisslose Haltung des Staatsoberhauptes gegenüber Militärverbrechen; dies ist ein ernstes Signal für Führungskräfte anderer Bereiche;

Notwendigkeit einer Armee der neuen Generation: Die Aufgabe des neu ernannten Ministers Aidos Mirsachmetow besteht darin, die inkompetente, aus der Sowjetzeit stammende vertikale Führungsstruktur aufzubrechen und ein modernes Kommandosystem aufzubauen, das in Krisensituationen präzise handeln kann.

Was glauben Sie, welche Strafe sollten Kommandeure und Generäle erhalten, die Soldaten ohne einfache Rettungswesten aufs Meer schicken? Kann die von Präsident Toqajew eingeleitete umfassende personelle Säuberung die Armee des Nachbarlandes wirklich in ein neues Modell verwandeln? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der drastischen Veränderungen im Sicherheitssystem des befreundeten Nachbarlandes!