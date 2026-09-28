Xavis erster Sieg in den Niederlanden: „Wir müssen die Mentalität ändern“

Am 2. Spieltag der UEFA Nations League feierte die niederländische Nationalmannschaft einen 2:1-Auswärtssieg gegen Serbien. Das im Stadion „Rajko Mitić“ in Belgrad ausgetragene Spiel markierte den ersten historischen Sieg für den spanischen Trainer Xavi Hernández an der Spitze der „Oranje“. Nach dem Spiel erklärte Xavi gegenüber dem UEFA-Pressedienst, dass sein Team die 3 Punkte verdient habe, räumte jedoch ein, dass in Bezug auf die Spielqualität noch viel Arbeit vor ihnen liege.

Der Cheftrainer betonte offen, dass er von seinen Spielern 90 Minuten lang ununterbrochenes Pressing und volle Ballkontrolle verlange, wofür eine Änderung der Mentalität im Kader erforderlich sei. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Deutschland am 1. Spieltag haben die Niederlande nun 4 Punkte auf dem Konto und bereiten sich auf das Spiel gegen Griechenland am 1. Oktober vor.

„Xavis erster Erfolg, Pressing-Forderung und der serbische Druck“: 5 Kernpunkte der Trainer-Aussage

Wichtige Punkte aus Xavis offizieller Analyse nach dem Spiel gegen Serbien:

Der erste offizielle Sieg der Ära Xavi: Das 2:1 in Belgrad war der erste Erfolg des spanischen Trainers bei den Niederlanden;

„90 Minuten Pressing und Ballkontrolle“: Xavi fordert, dass sein Team den Ball kontrolliert und in jeder Zone hohen Druck ausübt;

Notwendigkeit einer Mentalitätsänderung: Der Trainer sagte, er arbeite daran, den psychologischen Ansatz der niederländischen Spieler an einen voll offensiven und aggressiven Stil anzupassen;

Serbiens gefährlicher Widerstand: Nach der Einwechslung von Tadić, Jović und Kostić wurde das Spiel schwieriger, aber der Sieg der Niederländer war letztlich verdient;

Nächster Test gegen Griechenland: Die Niederländer, die am 1. Spieltag gegen Deutschland unentschieden spielten, treffen am 1. Oktober auswärts auf das sensationelle Griechenland.

Analyse der ersten beiden Spieltage der Niederlande in der Nations League

Klassifizierung der Startwerte des Teams unter Xavi:

Wettbewerbsphase Gegner und Spielort Endstand Status des Ergebnisses Xavis Bewertung des Spiels 1. Spieltag Deutschland (Auswärts/neutral) 1 : 1 Positives Unentschieden Kampf auf Augenhöhe mit einem Star-Gegner und 1 Punkt 2. Spieltag Serbien („Rajko Mitić“, Belgrad) 2 : 1 Erster historischer Sieg „Pressing und Defensive verbessern, Mentalität ändern“ Gesammelte Punkte Nach 2 Spielen 4 Punkte Unter den Gruppenersten Planmäßiges Punktesammeln geht weiter Spielplan 3. Spieltag Gegen Griechenland (1. Oktober) — Nächste Prüfung Duell gegen den Überraschungsgegner, der Deutschland geschlagen hat

Fußballexpertise: Warum Xavis niederländischePhilosophie für Diskussionen sorgt?

Fazit von europäischen Fußballkommentatoren, Taktikanalysten und Insidern:

Die Verbindung von „Barcelona“-DNA und niederländischem Total Football: Xavi will seine Tiki-Taka-Philosophie genau in der Heimat von Cruyff, den Niederlanden, etablieren; Ballbesitz und Pressing passen gut zur offensiven Natur der Niederländer, erfordern aber eine hohe körperliche Fitness für 90 Minuten;

Kaltblütigkeit gegen serbische Stars: Als Tadić, Kostić und Jović eingewechselt wurden, machte die niederländische Abwehr Fehler, aber Meyerdinks zweites Tor zeigte, dass Xavis Anweisungen zu Kontern und Raumausnutzung funktionierten;

Spiel gegen Griechenland — Schlüssel zum ersten Platz: Das Spiel am 1. Oktober gegen Griechenland, das Deutschland sensationell mit 1:0 schlug, wird ein echter taktischer Test für Xavis Schützlinge; das hohe Pressing wird entscheidend sein, um die griechische Mauer zu durchbrechen.

Glauben Sie, dass Xavi Hernández die niederländische Nationalmannschaft basierend auf seiner Philosophie in das am besten pressende Team der Welt verwandeln kann? Wird die Siegesserie der Niederländer im Spiel gegen Griechenland am 1. Oktober anhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der heißesten Ereignisse der Nations League mit allen Fußballfans!