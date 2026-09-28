Frau gewinnt 2 Millionen Dollar in der Mittagspause und verheimlicht es vor ihren Kollegen

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Virginia gewann während ihrer Mittagspause den Hauptgewinn von 2 Millionen Dollar in der Lotterie. Anstatt den großen Gewinn zu feiern, kehrte sie jedoch an ihren Arbeitsplatz zurück und setzte ihren Tag wie gewohnt fort. Dies berichtet das Magazin People.

Die in Portsmouth lebende Frau beschloss nach einem anstrengenden Arbeitstag, ihr Glück zu versuchen. Zu diesem Zweck besuchte sie den Laden Love Food Mart in Norfolk und kaufte ein Lotterielos.

Kurz darauf stellte sich heraus, dass das Los ihr den Hauptgewinn von 2 Millionen Dollar eingebracht hatte. Dennoch ließ sie sich nicht von der Aufregung mitreißen und verließ ihre Arbeit nicht. Nach Ende der Mittagspause kehrte sie an ihren Arbeitsplatz zurück.

„Ich musste zur Arbeit zurückkehren und mich so verhalten, als wäre nichts passiert“, sagte sie den Lotterieveranstaltern.

Dem Gewinner wurde die Möglichkeit geboten, den Gewinn über 30 Jahre verteilt oder als Einmalzahlung zu erhalten. Die Frau entschied sich für die Einmalzahlung und hatte Anspruch auf 952.000 Dollar vor Steuern.

In der Lotterie, die am 1. September begann, warten derzeit noch zwei weitere Hauptgewinne von jeweils 2 Millionen Dollar auf ihre Besitzer. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Hauptgewinn zu erzielen, liegt bei eins zu 408.000. Die allgemeine Gewinnchance in der Lotterie beträgt eins zu 3,48.

Obwohl die Frau einen großen Gewinn erzielt hat, entschied sie sich dafür, ihre Identität nicht preiszugeben. Dies wurde durch ein neues Gesetz ermöglicht, das im Juli dieses Jahres im Bundesstaat Virginia verabschiedet wurde.

Gemäß den neuen Regeln können Lotteriegewinner auf Wunsch anonym bleiben. In einem solchen Fall darf die Lotterieorganisation den Namen, die Wohnadresse oder die Höhe des Gewinns ohne schriftliche Zustimmung des Gewinners nicht veröffentlichen.

Zuvor galt dieses Privileg in Virginia nur für Gewinner von mehr als 10 Millionen Dollar. Mittlerweile haben auch in den US-Bundesstaaten Delaware, Kansas, Maryland und Oregon Lotteriegewinner die Möglichkeit, ihre Identität geheim zu halten.