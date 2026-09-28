Verheerender Sturm in den USA: 700 Flüge gestrichen und Tausende Haushalte ohne Strom (Video)

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Verheerender Sturm in den USA: 700 Flüge gestrichen und Tausende Haushalte ohne Strom (Video)

Ein heftiger Sturm, der über die Ostküste der USA hinwegzog, hat zu schweren Infrastrukturschäden geführt. Wie der Sender ABC7 New York berichtet, sind infolge der Naturkatastrophe zehntausende Haushalte ohne Strom; starke Winde und Regenfälle verursachten massive Zerstörungen. In New York City kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein 56-jähriger Mitarbeiter der Wohnungsbaubehörde (NYCHA) während seines Dienstes ums Leben kam.

Der Sturm legte auch das Verkehrsnetz lahm: Am Sonntag wurden an den großen Flughäfen des Landes über 700 Flüge verspätet oder gestrichen. In sozialen Netzwerken verbreitete Aufnahmen zeigen umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und herabgefallene Stromleitungen in den Straßen von New Jersey. Die Rettungsdienste arbeiten unter Hochdruck.

„Ein Todesopfer, über 700 gestrichene Flüge und Dunkelheit“: Die 5 wichtigsten Punkte des Sturms

Die wichtigsten offiziellen Fakten zum schweren Sturm in den USA und seinen Folgen:

  • Tragischer Todesfall: Ein 56-jähriger Mitarbeiter der New Yorker Wohnungsbaubehörde kam während des Sturms ums Leben;

  • Zehntausende Haushalte ohne Strom: Starke Winde beschädigten Transformatoren und Stromleitungen und ließen die Bevölkerung im Dunkeln;

  • Über 700 Flüge gestrichen: Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und Sicherheitsrisiken wurden am Sonntag Flüge an großen Drehkreuzen verschoben;

  • Zerstörungen in New Jersey: In New Jersey, einem der am stärksten betroffenen Bundesstaaten, wurden Straßen überflutet und die Infrastruktur schwer beschädigt;

  • Einsatz der Rettungsdienste: Versorgungs- und Rettungseinheiten arbeiten ununterbrochen an der Wiederherstellung der Netze und der Räumung gefährlicher Gebiete.

Ausmaß des Sturms an der US-Ostküste und Schadensbilanz

Klassifizierung der von Behörden und Medien gemeldeten Vorfälle infolge der Naturkatastrophe:

Bereiche der Folgen und Schäden

Offiziell registrierte Kennzahlen und Vorfälle

Umfang und Zentrum des Ereignisses

Ostregion der USA (New York, New Jersey und angrenzende Gebiete)

Menschenleben

1 Todesopfer (Mitarbeiter der New Yorker Wohnungsbaubehörde, 56 Jahre)

Krise im Energiesystem

Zehntausende Verbraucher und Wohnungen vom Netz getrennt

Luftfahrt- und Transportkollaps

Über 700 Flüge verspätet oder komplett gestrichen

Straßen und städtische Infrastruktur

Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Verkehrsbeschränkungen

Rettungsmaßnahmen

Rund-um-die-Uhr-Einsatz von Reparaturteams und Notfallbrigaden

Sicherheit und meteorologische Analyse: Warum hat der Sturm die Infrastruktur so schnell lahmgelegt?

Fazit von Meteorologen, Katastrophenschutzexperten und Infrastrukturexperten:

  • „Hoher Druck und veraltete Freileitungen“: Viele Stromleitungen in New York und New Jersey verlaufen oberirdisch; umstürzende Bäume führten zum sofortigen Leitungsbruch. Dass Tausende innerhalb weniger Stunden ohne Strom waren, verdeutlicht die Anfälligkeit der Netze gegenüber Stürmen.

  • Sicherheitsprotokolle in der Luftfahrt: Der plötzliche Anstieg der Windgeschwindigkeit und die Verschlechterung der Sicht zwangen die US-Luftfahrtbehörde (FAA) zu massiven Flugstopps. Die Verspätung von über 700 Flügen brachte die Logistikkette im ganzen Land durcheinander.

  • Klimawandel und extreme Belastung: Das häufige Auftreten solch aggressiver, zerstörerischer Zyklone an der US-Ostküste im Herbst erfordert eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen durch städtische Versorgungsbetriebe und Baubehörden.

Glauben Sie, dass der schnelle Ausfall von Stromnetzen und Flugverkehr in entwickelten Ländern wie den USA ein Infrastrukturproblem ist oder ist jede Technologie der Natur unterlegen? Denken Sie, dass die Verlegung von Stromleitungen unter die Erde solche Kollapse verhindern könnte? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und verbreiten Sie diese Analyse über die Katastrophe in den USA!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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