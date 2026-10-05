Offenes Geständnis: Warum Klopp nach dem 0:0 von seinen Spielern beeindruckt war

Der Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft, Jürgen Klopp, teilte seine Gedanken nach dem Spiel gegen Griechenland in Thessaloniki im Rahmen des 4. Spieltags der Nations League. Obwohl die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden (0:0) endete, verbarg der erfahrene deutsche Experte nicht, dass er von der Qualität des gezeigten Spiels und der Dynamik der Spieler beeindruckt war.

Unter Klopp, der im Sommer die Nachfolge von Julian Nagelsmann antrat und das Ruder beim „Bundesteam“ übernahm, verzeichnete die deutsche Elf in der Gruppenphase bisher einen Sieg, eine Niederlage und zwei Unentschieden. Der Cheftrainer bewertete jedoch die mannschaftliche Entwicklung höher als die reinen Zahlen.

„Ich hätte nicht geglaubt, dass wir die erste Halbzeit auf diesem Niveau spielen können“

Wie die offizielle UEFA-Website unter Berufung auf den Fernsehsender RTL berichtet, äußerte sich Jürgen Klopp begeistert über die Leistung seiner Schützlinge gegen Griechenland:

„Ich bin sehr zufrieden, weil ich genau weiß, wo wir diesen Weg begonnen haben. Ich bin wirklich beeindruckt von meiner Mannschaft. Es ist eine sehr positive Überraschung – sie haben meine Erwartungen sogar übertroffen, ich bin keineswegs enttäuscht! Um ehrlich zu sein, hätte ich vorher nicht geglaubt, dass wir in der Lage wären, die erste Halbzeit auf einem solch hohen Niveau zu spielen. Die Jungs haben ein großartiges Spiel gezeigt – sie haben in fast allen Bereichen Top-Leistungen abgerufen. Nur ein Aspekt hat gefehlt: die Chancenverwertung und die Tatsache, dass wir in der entscheidenden Phase des Angriffs nicht immer die besser postierten Mitspieler gefunden haben.“

Zwei Wochen der Prüfung und die neue Herausforderung im November

Der Trainer betonte, dass der letzte Lehrgang eine entscheidende Testphase für die Formierung des neuen Kaders und der Taktik war:

Kader-Check: In zwei Wochen wurden zahlreiche Kandidaten gesichtet, und jeder Spieler konnte sein Potenzial unter Beweis stellen und seinen Platz im Kader durch fairen Wettbewerb rechtfertigen;

Politik der offenen Tür: Klopp betonte, dass er daran glaube, dass die Mannschaft noch besser spielen könne als erwartet, und dass die Türen zur Nationalmannschaft für alle verdienten Kandidaten offen blieben.

Das deutsche Team bestreitet sein nächstes Spiel in der Nations League am 13. November auswärts gegen die serbische Nationalmannschaft. Es wird erwartet, dass dieses Spiel die endgültige Platzierung des Projekts von Jürgen Klopp in der Gruppe bestimmen wird.