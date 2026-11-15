Jorge Jesus nach der demütigenden Niederlage: „Wie hätte uns Ronaldo helfen können?“

Die Antwort des Trainers wurde zum Hauptthema der Diskussion in Portugal. Denn Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft ist nicht nur ein Abschied von einem weiteren Spieler, sondern bedeutet das Ende einer ganzen Ära.

„Haben wir Ronaldo vermisst? Was bedeutet ‚vermisst‘? Er spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft. Wie hätte er uns dann helfen können? Hätte er auf der Pressekonferenz neben mir sitzen sollen? Ronaldo spielt nicht mehr, er ist nicht hier. Er hat seine feste Entscheidung diesbezüglich getroffen“, sagte Jesus.

Der Trainer reagierte ziemlich scharf auf die Frage. Seiner Meinung nach ergibt es keinen Sinn, Ronaldos Abwesenheit als Grund für die Niederlage anzuführen, nachdem er seine internationale Karriere beendet hat.

Nach dem Spiel lag der Fokus auf der Pressekonferenz erneut auf Ronaldo. Journalisten fragten Jorge Jesus, ob der Mannschaft der 41-jährige Star gefehlt habe.

Für die portugiesische Nationalmannschaft war dieser Abend in vielerlei Hinsicht besonders. Einerseits betrat die Mannschaft das Spielfeld in der Stimmung, sich von einem der größten Spieler ihrer Geschichte zu verabschieden — Cristiano Ronaldo Andererseits wurde das von den Fans erwartete Ergebnis nicht erzielt: Dänemark besiegte die Portugiesen deutlich.

Die portugiesische Nationalmannschaft erlitt eine 1:4-Heimniederlage gegen Dänemark. Dieses Spiel Cristiano Ronaldo war das erste Spiel der Mannschaft, seit er seinen Rücktritt vom internationalen Fußball bekannt gegeben hatte. Aus diesem Grund wurde Cheftrainer Jorge Jesus auf das Fehlen des legendären Stürmers angesprochen. Die Antwort des Trainers ließ jedoch weder Journalisten noch Fußballfans kalt.

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Warum verlor Portugal im ersten Spiel nach Ronaldos Abschied so deutlich?

Im Nations-League-Spiel, das am 14. November in Braga stattfand, besiegte Dänemark Portugal mit 4:1.

In der 43. Minute verwandelte Pierre-Emile Højbjerg einen Elfmeter zur Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit traf Rasmus Højlund zweimal — in der 49. und 57. Minute. In der 75. Minute erzielte Joachim Andersen das vierte Tor.

Portugal konnte erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Bernardo Silva antworten.

Somit endete das erste Spiel nach dem Ende von Ronaldos internationaler Karriere mit einer schweren Niederlage für die Portugiesen. Interessanterweise hatte die Mannschaft in ihren ersten vier Gruppenspielen insgesamt nur vier Gegentore kassiert. Gegen Dänemark kassierten sie die gleiche Anzahl an einem einzigen Abend.

Es wäre jedoch nicht korrekt, die Niederlage allein mit Ronaldos Abwesenheit zu erklären. Defensivfehler im Spiel und die effektiven Aktionen der dänischen Stürmer hatten ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis.

Wie endete Ronaldos Ära in der Nationalmannschaft?

Cristiano Ronaldo gab am 5. November seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt. Sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft fand am 24. September gegen Wales statt, das die Portugiesen mit 1:0 gewannen.

Ronaldo absolvierte 234 Länderspiele und erzielte 146 Tore. Er hält die Rekorde als Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen und den meisten Toren in der Geschichte des Männerfußballs.

In den Monaten vor seinem Abschied gab es Unstimmigkeiten mit Jorge Jesus. Ronaldo war unzufrieden damit, dass er im Spiel gegen Norwegen im September auf der Bank saß, und verließ später das Trainingslager der Nationalmannschaft vorzeitig.

Später behauptete der Spieler, dass die Vereinbarung mit dem Trainer gebrochen worden sei. Jesus erklärte, er habe seine Entscheidungen auf der Grundlage der Interessen der Mannschaft getroffen. Ronaldos offizielle Erklärung zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft wurde am 5. November veröffentlicht.

Wie verabschiedete sich Portugal von Ronaldo?

Das Spiel gegen Dänemark blieb nicht nur wegen der Niederlage in Erinnerung, sondern auch wegen der symbolischen Veranstaltungen, die Ronaldo gewidmet waren.

Vor dem Anpfiff liefen die portugiesischen Spieler in Trikots mit der berühmten Nummer 7 des legendären Stürmers auf. Im Stadion wurden Banner zu Ehren des ehemaligen Kapitäns gezeigt.

Der portugiesische Fußballverband versuchte, Ronaldos Stellenwert in der Geschichte der Nationalmannschaft besonders zu würdigen. Es war ein Zeichen des Respekts für einen Spieler, der 23 Jahre lang die Ehre des Landes verteidigt hat.

Das größte Geschenk für die Fans wäre jedoch ein Sieg gewesen. Diese Aufgabe konnte die Mannschaft nicht erfüllen.

Portugal trotz Niederlage Gruppenerster

Trotz der Niederlage gegen Dänemark behielt Portugal mit 12 Punkten die Führung in Gruppe 4 der Nations League A. Dänemark liegt mit 9 Punkten auf dem zweiten Platz. Beide Mannschaften haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Für die Schützlinge von Jesus war diese Niederlage also ein ernstes Warnsignal, aber das Hauptziel im Wettbewerb bleibt bestehen.

Das Fazit lautet: Cristiano Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft ist das Ende einer großen Ära für den portugiesischen Fußball. Aber jetzt muss die Mannschaft aufhören, sich auf seinen Namen und seinen Ruf zu verlassen, und neue Führungspersönlichkeiten entwickeln. Die scharfe Antwort von Jesus erinnert genau an diese Wahrheit: Niemand kann Ronaldo einfach ersetzen, aber Portugal muss lernen, auch ohne seine Teilnahme zu gewinnen.