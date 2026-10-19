Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester

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Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester

Vor genau einem Jahr Manchester Cityerlebte eine Welle von Verletzungen in der Verteidigung, was dazu führte, dass der Trainerstab dem jungen usbekischen Verteidiger Abdukodir Khusanovdas Vertrauen schenkte. Unser Landsmann agierte damals sowohl auf der rechten Außenbahn als auch in der Innenverteidigung äußerst abgeklärt und wurde bis zum Saisonende zu einer tragenden Säule des Teams.

Heute scheint sich bei den „Citizens“ ein ähnliches historisches Szenario zu wiederholen. Für Khusanov, der unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca derzeit nur Rotationsspieler ist, ist nun die Zeit gekommen, fest in die Startelf zurückzukehren.

Das „Lazarett“ nach dem Spiel gegen Ipswich: 5 Ausfälle in einer Partie

Der 3:2-Sieg gegen Ipswich Town am 7. Spieltag der Premier League Manchester Citykam teuer zu stehen:

  • Mateo Kovačić: Der kroatische Mittelfeldspieler, der erstmals in dieser Saison in der Premier League in der Startelf stand, musste bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden;

  • Nico O'Reilly und Joško Gvardiol: Es wurde bekannt, dass O'Reilly, der in der 60. Minute ausgewechselt wurde, über alte Rückenbeschwerden klagte;

  • Rückschlag für Matheus Nunes: Rechtsverteidiger Nunes konnte das Spiel aufgrund von Leistenschmerzen nicht fortsetzen und bat um seine Auswechslung;

  • Haalands Humpeln und Semenyo: Matchwinner Erling Haaland humpelte nach einem harten Zweikampf gegen Ende der Partie, und bei Antoine Semenyo, der in der 77. Minute eingewechselt wurde, war deutlich, dass er noch nicht bei voller körperlicher Fitness ist.

Analyse der britischen Presse: Große Chance für Khusanov und Bouaddi

Die englische Presse und Experten analysieren vor dem Hintergrund der Personalprobleme bei Manchester City, wer davon profitieren könnte. Insbesondere das bekannte Portal cityxtra.co.uk bewertete die Lage wie folgt:

  • „Abdukodir Khusanov übernimmt die rechte Seite“: „Sollte Matheus Nunes langfristig ausfallen, wird Abdukodir Khusanov die Position des Rechtsverteidigers bei City übernehmen. Falls der usbekische Spieler in der Innenverteidigung benötigt wird, könnte Rico Lewis auf der rechten Seite getestet werden. In jedem Fall wird das Team versuchen, die Erfolgsserie fortzusetzen.“

  • Ayoub Bouaddi rückt in die Zentrale: Das Fehlen von Kovačić ebnet dem jungen marokkanischen Talent Ayoub Bouaddi den Weg in die Startelf.“

Zwei entscheidende Schlachten stehen bevor

Für die Schützlinge von Enzo Maresca gibt es keine Zeit zum Ausruhen – der Kalender ist extrem eng:

  • UEFA Champions League (21. Oktober): In Manchester findet das Spiel gegen das griechische Team AEK statt (00:00 Uhr Ortszeit Taschkent);

  • 8. Spieltag der Premier League (24. Oktober): Auswärts steht das Spitzenduell gegen einen der unangenehmsten Gegner der Saison an — Aston Villa (16:30 Uhr Ortszeit Taschkent).

Es wird erwartet, dass Abdukodir Khusanovs Abgeklärtheit und sein Stellungsspiel in schwierigen Situationen ihn erneut zu einem der wichtigsten Verteidiger von Manchester City machen werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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