Der zweifache Olympiasieger, ein berühmter usbekischer Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolovund sein jüngster Sieg gegen einen lokalen Faustkämpfer in London haben in der Boxwelt für hitzige Diskussionen gesorgt.

Im Kampf am 17. Oktober besiegte unser Landsmann den Briten Solomon Dacreseinstimmig nach Punkten und schickte ihn während des Kampfes sogar schwer zu Boden. Dennoch begannen einige westliche Kommentatoren und Experten, die Aktionen des usbekischen Riesen als „langweilig und zu vorsichtig“ zu kritisieren.

Zu dieser Situation äußerte sich der bekannte britische unabhängige Box-Blogger und Analyst Boxing Guru scharf und betonte, dass gegenüber unserem Landsmann offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen werde.

„Wäre er Engländer...“: Das offene Geständnis eines britischen Experten

Boxing Guru kritisierte in seinem Beitrag die voreingenommene und feindselige Haltung der Experten gegenüber Jalolov:

Gezielter Druck: „Ehrlich gesagt, ja, Jalolov im Ring zu beobachten, kann manchmal langweilig wirken. Aber die unaufhörlichen Angriffe der Kommentatoren und Experten auf ihn sowie die herablassenden Kommentare haben ein Maß erreicht, das einer gezielten Kampagne gleicht;

Doppelmoral: Wenn Bakhodir Jalolov ein britischer Boxer wäre, würden dieselben Kommentatoren seine Technik und sein Distanzgefühl unaufhörlich loben und ihn als jemanden feiern, der ‚etwas von der Legende Muhammad Ali hat‘“, betonte Boxing Guru.

18 ungeschlagene Kämpfe im Profiring

Trotz der voreingenommenen Einschätzungen in der westlichen Presse belegen die Zahlen und Fakten die Stärke und Gefahr von Bakhodir Jalolov in der Schwergewichtsklasse:

18. Sieg verzeichnet: Der Erfolg gegen Solomon Dacres war der 18. Sieg in der Profikarriere des usbekischen Schwergewichtstars;

15 K.o.-Siege: Mit seiner makellosen Bilanz hat Jalolov 15 seiner 18 Kämpfe vorzeitig durch K.o. beendet;

Absolute Dominanz beim Gegner: Indem er einen lokalen Boxer auf britischem Boden nicht nur nach Punkten besiegte, sondern ihn auch zu Boden schickte, bewies Bakhodir, dass er sich trotz Druck und Voreingenommenheit durchsetzen kann.

Jalolov steigt in der Profiboxszene weiter auf, und viele Experten glauben, dass seine pragmatische und sichere Technik seine wichtigste Waffe im Kampf um zukünftige Weltmeistertitel sein wird.